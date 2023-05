One Piece: il desiderio più grande di Oda dopo la fine del manga

Quando One Piece ha debuttato nel 1997, sicuramente Eiichiro Oda non si aspettava che l’avrebbe portato avanti per così tanti anni. E per esserci riuscito e lavorarci tutt’ora significa che la sua dedizione al lavoro è sconvolgente.

Chiaramente il mangaka lavora con il supporto dei suoi editor e assistenti, ma è lui che dirige gli sviluppi del manga. La vita da magaka è durissima e i problemi di salute che ne conseguono sono all’ordine del giorno. Non a caso abbiamo riportato diversi aneddoti sulla vita del magaka e uno di questi è legata al suo stile di vita.

Eiichiro Oda infatti dorme 3 ore al giorno e spesso salta i pasti per non perdere la concentrazione e non rimanere indietro. Ma con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare il desiderio più grande di Oda dopo la conclusione del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

After Naruto ended, Kishimoto told Oda that he can now take a walk with his kid on a sunny day whenever he wanted. Oda was so depressed to hear that but he was motivated at the same time to draw OP for the future where he can take a walk anytime.🥰(2018)

