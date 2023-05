One Piece: chi è il villain che Oda rispetta di più?

Eiichiro Oda da quando ha iniziato a lavorare a One Piece, ha disegnato tanti personaggi. Chiaramente chi gode di maggiore spazio e rilevanza sono i protagonisti ma senza antagonisti, non ci sarebbe nessuna crescita.

Ma chi è il migliore antagonista di One Piece? Probabilmente nessuno ha mai davvero pensato ad una risposta a questa domanda, tranne l’insider WorstGenHQ.

Secondo l’utente, infatti, ad oggi probabilmente il miglior antagonista della serie che ha anche avuto la migliore conclusione dello scontro nel manga sia Katakuri. Lo considera l’unico villain fino ad oggi che ha resistito all’attacco finale di Rufy, cadendo a terra con un doppio KO e rialzandosi ancora.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WorstGenHQ. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

To date probably the best antagonist in One Piece who had the best endfight in the manga as Villian.

Katakuri is the only villian to date who withstood Luffy's final attack, falling to the ground in a double KO and still getting up later. No villian has gotten that much respect… pic.twitter.com/pssR3lZcWM

