One Piece: Eiichiro Oda segue uno schema preciso negli autografi

One Piece è uno dei manga shonen più amati e coinvolgenti di sempre che riesce a conquistare sempre più fan in ogni parte del mondo dopo oltre 20 di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump. Eiichiro Oda, il mangaka che ha dato inizio a questo incredibile manga, tiene molto a cuore i suoi fan con i quali cerca di instaurare una sorta di rapporto.

E riesce a farlo da tantissimi anni attraverso la rubrica SBS presente in ogni volume di One Piece. Recentemente abbiamo anche approfondito questo aspetto, riportando che il mangaka mette davanti i lettori. Infatti è consapevole del fatto che se non si dedicasse ai fan, sarebbe probabilmente più avanti con gli sviluppi del manga.

E con il presente articolo vogliamo continuare a parlare del rapporto tra Eiichiro Oda e il pubblico, questa volta riportando un dettaglio interessante sui suoi autografi. Infatti pare che Ora segua uno stile ben preciso quando firma qualcosa per tutti i suoi fan.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider ochimusha108. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda has specific rules for how he draws autographs. He bends or breaks 'em as he likes but patterns exist. One such pattern is his 'O' on standard black and white autographs. For more than 25 years, X has been marking the spot in ONE PIECE. Keep your eye on that. pic.twitter.com/nWUJkPIrVb

