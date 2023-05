Jurassic League: Giustizia Preistorica | Recensione

Tobia Brunello 2023-05-03T18:30:21+02:00 Autori: Daniel Warren Johnson, Juan Gedeon, Rafa Garres, Jon Mikel Formato: 17X26, 152pp., C., colori Prezzo: € 20,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 9/2/2023

Reinventare i personaggi DC come dinosauri antropomorfi: l’idea di base di Jurassic League: Giustizia Preistorica è tanto semplice quanto stuzzicante.

In questa miniserie Daniel Warren Johnson e Juan Gedeon mettono in scena numerose idee interessanti e divertenti riguardo alla trasposizione dei personaggi in un contesto curioso e inedito, ma purtroppo si fermano un po’ a quello, trascinando per sei capitoli una storia ben poco elaborata e praticamente priva di colpi di scena.

Il motore principale che spinge nella lettura di quella che, senza dinosauri, sarebbe una sorta di “storia di eroi DC standard che reinterpreta la nascita della Justice League” è scoprire come sono stati adattati i personaggi in chiave preistorica.

Purtroppo anche questo lato è un po’ trascurato: i disegni di Juan Gedeon sono espressivi e funzionali alla vicenda, ma molto distanti da quel certo realismo scientifico che soddisferebbe la curiosità dell’appassionato di dinosauri. Una variant cover di Brett Booth pubblicata nella gallery di fine volume mostra chiaramente come quest’esperimento avrebbe avuto tutt’altro appeal se disegnato con uno stile più dettagliato.

Clever clown. 🦖🤡 How did you like THE JURASSIC LEAGUE #1? pic.twitter.com/KTR1cLvjEi — DC (@DCOfficial) May 15, 2022

Inoltre i disegni di Rafa Garres nel terzo capitolo, in cui sostituisce Gedeon, sono decisamente poco definiti e confusionari, e rendono quasi incomprensibili alcune scene d’azione. Anche nel quarto capitolo c’è l’aiuto di un disegnatore ospite, Jon Mikel. Lo stesso Gedeon cala visibilmente di qualità con il passare delle pagine.

Gli eroi di Jurassic League: Giustizia Preistorica sono sì riconoscibili per la specie a cui fanno riferimento, ma le caratteristiche naturali dei dinosauri passano quasi completamente in secondo piano per diventare degli anonimi animali antropomorfi nella maggior parte dei casi. Batsaur è un Allosauro, ma potrebbe tranquillamente essere qualsiasi altro animale per come si comporta nella storia. Supersaur, che dovrebbe essere un Brachiosauro, privo del caratteristico collo lungo diventa di difficile identificazione.

Le idee ci sono, ma affrontate in maniera superficiale, con pochissime informazioni sul background dei personaggi: non solo le controparti di Flash e Lanterna Verde (Flashraptor e Torcia Verde) sono introdotte senza alcuna informazione, ma anche un personaggio su cui si spendono molte pagine come Batsaur non riceve grandi informazioni su chi è e perché fa ciò che fa a Grottham City al di là di un flashback sulla (classica) morte dei genitori.

Insomma, al di là del bellissimo titolo (accompagnato da un logo ugualmente ispirato) Jurassic League: Giustizia Preistorica si rivela una grande occasione mancata. Non è particolarmente divertente come storia, non soddisfa adeguatamente la curiosità di vedere gli eroi DC trasformati in dinosauri e in molti punti non è nemmeno all’altezza dal punto di vista grafico. Un vero peccato.