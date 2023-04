Rogues: I Nemici di Flash | Recensione

Tra i supereroi DC Flash (sia che si tratti di Barry Allen o di Wally West) è sempre stato quello più facilmente rapportabile ad una dimensione umana, e la cosa si è rispecchiata anche sui suoi nemici, i cosiddetti Rogues.

Laddove infatti Superman e Lanterna Verdi combattono minacce globali ed aliene, e Batman ha il suo daffare con nemici psicopatici e terroristi megalomani, buona parte dei Rogues di Flash sono “onesti” criminali che cercano semplicemente di sbarcare il lunario compiendo furti e rapine.

Joshua Williamson porta all’estremo questa caratteristice di “working class criminals” in Rogues: I Nemici di Flash, volume DC Black Label Complete Collection che, in una elegante confezione di ampio formato con sovracoperta, raccoglie la miniserie originale in 4 numeri disegnata dall’italiano Leomacs (Massimiliano Leonardo).

A dispetto del titolo italiano del volume, del velocista scarlatto non vi è la minima traccia nella storia: la vicenda (fuori continuity) si apre nel presente in uno di quei classici bar frequentati da vari supercriminali (non solo nemici di Flash), dove Capitan Cold, generalmente il capo dei Rogues quando si riuniscono, sente il gorilla umanoide Sam Simeon dire che Gorilla Grodd, il primate telepate a capo di Gorilla City, possiede una camera di sicurezza piena d’oro.

Facciamo quindi un salto in avanti di parecchi anni, e ritroviamo un invecchiato Leonard Snart, ovvero Capitan Cold, che dopo anni di galera lavora come controllo qualità in una catena di montaggio, umiliato dai colleghi e vessato dall’agente di custodia cautelare.

Al limite della sopportazione, decide di rimettere insieme la vecchia banda di criminali (tranne che il Mago del Tempo e Capitan Boomerang, nel frattempo deceduti), partendo da sua sorella Lisa (Golden Glider), ora assistente sociale. Facendo leva sull’infanzia infelice e povera che hanno condiviso, la convince a tentare il rischioso colpo a Gorilla City, avvalendosi di vecchi alleati come l’illusionista James Jesse, Trickster, l’arsonista Mick Rory, Heat Wave e, su suggerimento di Lisa, sostituendo i compagni deceduti con l’instabile Frankie Kane, Magenta, dai poteri magnetici, e Tigre di Bronzo, ovvero l’esperto di arti marziali Ben Turner.

Il primo compito di questa banda di disperati di mezza età è quello di liberare dall’ospedale psichiatrico in cui è rinchiuso Mirror Master, Evan McCulloch, i cui poteri sono essenziali al piano di Snart di svaligiare la camera di sicurezza di Gorilla City e derubare così Gorilla Grodd del suo oro, infiltrandosi in una pericolosa città segreta popolata da gorilla umanoidi.

