Naruto: l’influenza di Akira ha aiutato Kishimoto a lavorare sul suo manga

Naruto è uno dei manga Shonen più amati di sempre e ha occupato le posizioni più altre nelle classifiche di Weekly Shonen Jump per diversi anni. Masashi Kishimoto è il mangaka della serie basata sulle vicende del ninja biondo ed è riuscito a introdurre delle vere e proprie icone indimenticabili per l’intero fandom.

Con il presente articolo vogliamo riportare quanto Akira abbia agito positivamente su Kishimoto, il quale non aveva più ispirazione o stimoli per lavorare come mangaka. Il manga di Otomo l’ha aiutato a ritrovare la propria strada.

Kishimoto ha spiegato i suoi legami con Akira qualche tempo fa con un messaggio rivolto ai fan. Il magaka ha cominciato parlando dei suoi anni di scuola media. In quel periodo era molto concentrato sul baseball e disegnare non era una sua priorità. Infatti proprio quando credeva di aver ormai superato il desiderio di disegnare, ecco che Akira di Katsuhiro Otomo lo fa tornare sui suoi passi.

Un giorno, mentre era di ritorno a casa, gli capitò di dare un’occhiata a un poster di Akira di Otomo Katsuhiro. Solo guardandolo, all’istante, questo poster ebbe sul Kishimoto un impatto così potente che tutt’ora non riesce a descrivere. Rimase a fissarlo per più di un’ora. Il protagonista del poster era Kaneda che si dirigeva verso una motocicletta con una ripresa dall’alto.

“La moto aveva un design straordinario e c’erano crepe e sassolini sul terreno sparsi qua e là, apparentemente a caso. Quel poster sembrava la cosa più bella e originale che avessi mai visto” dice il mangaka. Quindi questo poster ha riacceso la fiamma della sua passione artistica. Da allora ogni giorno Kishimoto ha continuato a disegnare la speranza che un giorno sarebbe riuscito ad avvicinarsi allo standard stabilito da quell’immagine.

Dunque Akira di Otomo ha infranto i confini e mostrato al mondo il potenziale degli anime. Ma oltre questo, ha anche riportato Kishimoto sulla buona strada. Senza il poster di Kaneda, c’è una reale possibilità che Naruto non sarebbe mai esistito. Il ricordo di questo incontro con Akira è ancora nitido nella mente del mangaka di Naruto, dopo tutto questo tempo.

Inoltre, Kishimoto è solo uno degli innumerevoli mangaka ad essersi ispirato ad Akira. L’eredità di Otomo si estende grazie al film, che bisogna ringraziare per aver spinto Kishimoto a non abbandonare Naruto.

Fonte – Comicbook