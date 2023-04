One Piece: Eiichiro Oda parla dell’importanza di interagire con i fan

One Piece è tra i manga più amati di sempre e nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione Eiichiro Oda è riuscito a conquistare tantissimi lettori anche di generazioni diverse. Basti pensare che il manga ha debuttato nel 19947, quindi dopo 26 anni è normale avere a che fare con un pubblico molto vasto.

Ci sono tanti aspetti che hanno portato Oda a disegnare One Piece per così tanti anni. Infatti recentemente abbiamo riportato che quando realizza un personaggio con un design unico e mai visto prima, desidera solo lanciarlo in scena e concentrarsi su questo. Così facendo ne risente di sicuro la storia e il suo ritmo, ma fa anche capire l’importanza che il mangaka pone sui personaggi.

Tuttavia c’è anche un altro aspetto che porta Oda a dilungarsi con One Piece, ed è uno molto importante secondo il mangaka. Si tratta dei fan, con i quali vuole assolutamente cercare di instaurare una comunicazione. Ma come si può fare? Eiichiro Oda comunica con i fan da sempre e lo fa attraverso i famosi SBS, una rubrica speciale dei volumi del manga attraverso la quale Oda risponde alle domande dei fan. Spesso lo fa scherzando ma anche dando informazioni importanti sulla serie e i suoi contenuti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: If I focus on manga without fooling around in SBS, my fans might adore me, but that's not what I want. I just want to be someone like a friendly guy in their neighborhood. They must be thinking I'm an idiot.🤣 They even told me, "We didn't imagine you could marry a woman!"

— sandman (@sandman_AP) April 11, 2023