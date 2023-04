Final Fantasy XVI e Zelda TOTK si presentano in due nuovi gameplay nella stessa giornata, coronando le estreme attese del pubblico per quanto riguarda la loro uscita. Con il primo titolo, presentato durante lo State of Play del 13 aprile, Sony ha mostrato un succoso gameplay, rivelando alcune delle meccaniche presenti all’interno del gioco.

Il personaggio principale di Final Fantasy 16, Clive, si mostra al suo pubblico in ardui combattimenti, insieme a tante altre caratteristiche, come ad esempio una modalità arcade unica e alcuni richiami al vecchio stile dei giochi a 16 bit.

Nonostante questo, il noto JRPG avrà degli scontri dinamici e non a turni come i capitoli antecedenti, questo per far fronte ai tempi che cambiano e alle nuove generazioni di videogiocatori.

Inoltre, come accennato dalla Square Enix qualche mese fa, Final Fantasy XVI sarà un’esclusiva PS5 e uscirà sulla console Sony il 22 giugno del 2023. La casa di sviluppo ha accennato a una versione per PC, ma al momento non sappiamo ancora nulla al riguardo così come leggiamo anche su Comic Book.

Final Fantasy XVI e Zelda TOTK si presentano in due nuovi trailer gameplay

Inoltre, una delle chicche più interessanti al riguardo di questo nuovo capitolo, è la classificazione “Mature” del gioco, quindi in Italia sarebbe un Pegi +18. Al momento questo è il primo Final Fantasy ad avere tale classificazione.

Nello stesso giorno, così come anticipato in precedenza, è arrivato anche il trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel di BOTW, un’esclusiva per Nintendo Switch.

Il trailer in calce mostra alcune fasi di gameplay miste a quelle narrative, regalando al pubblico un ottimo trailer finale prima dell’uscita ufficiale: il 12 maggio 2023.

In Giappone è uno dei capitoli più attesi di sempre, anche se in Italia Zelda ha fatto e farà sempre e comunque la sua parte. Insomma, una giornata piena di novità, che anticipano un anno incredibile per quanto riguarda le uscite videoludiche nipponiche.

Fonte YouTube – Comic Book