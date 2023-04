Black Clover: Sword of the Wizard King riceverà una light novel

Ci sarà un adattamento in light novel del film anime

Black Clover: Sword of the Wizard King è il prossimo film del franchise che sarà pubblicato su Netflix, e come anticipato durante i mesi scorsi, quest’ultimo avrà una storia totalmente inedita, scostante rispetto al manga originale di Tabata serializzato su Weekly Shonen Jump.

L’account Twitter ufficiale del manga Black Clover di Yūki Tabata ha rivelato recentemente che il film anime Black Clover: Sword of the Wizard King (Black Clover: Mahо̄tei no Ken) riceverà un adattamento in light novel previsto per il 9 giugno di quest’anno, quindi nel periodo in cui il film sarà visibile al pubblico (uscita 16 giugno).

L’autore originale del manga supervisionerà questo progetto, mentre Atarō Kuma e Johnny Onda si occuperanno di tutto il resto. La novel uscirà in due versioni: una classica, e una contenente delle immagini fuse a un testo più semplificato.

Il film in questione è previsto sulla piattaforma streaming a partire dal 16 di giugno, e sarà diretto da Ayataka Tanemura (regista dell’anime) mentre Itsuko Takeda disegna i personaggi e Minako Seki compone le musiche.

Toshihiko Seki interpreterà Konrad Leto (romanizzazione del nome inglese non confermata), un ex Re Mago. L’attrice e modella Marie Iitoyo darà voce al personaggio originale Milly Maxwell (romanizzazione del nome del personaggio non confermata).

Fumiya Takahashi interpreterà Jester Galandros (romanizzazione non confermata), un misterioso mago associato al precedente Re Mago. Miyuki Sawashiro interpreterà Princia e Houchu Ohtsuka interpreterà Edward (romanizzazione del nome del personaggio non confermata) nel film. Così come leggiamo su ANN.

Il nuovo nemico che ostacola Asta è il “Successivo Imperatore Magico”!? Inizia ora la battaglia mortale con il nemico più temuto…!! “Film Black Clover Magic Emperor’s Sword Novelize Mirai Bunko Edition” uscirà il 9 giugno!

Ovviamente con l’occasione di questo film inedito su Netflix, la produzione non poteva lasciare il tutto senza delle novità al riguardo, e quindi per questo sono state annunciate queste novel basate appunto sul prossimo film del noto franchise di Black Clover. Voi? Attendete questo lungometraggio?

