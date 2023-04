Black Clover: Sword of the Wizard King, svelata la durata del prossimo film

Black Clover è uno dei manga più seguiti del momento, vista la sua enorme nomea accresciuta nel corso del tempo. Insieme a Jujutsu Kaisen, One Piece, Boruto e tanti altri, è al momento una delle serie più lette di Weekly Shonen Jump, la nota rivista in cui il manga di Tabata è serializzato.

Black Clover: Sword of the Wizard King è infatti il prossimo lungometraggio dedicato al franchise, dove dopo trailer e sinossi abbiamo finalmente anche la durata ufficiale del film, così come leggiamo anche su Comic Book.

Dopo la fine dell’anime in questione, era stato annunciato un progetto non appartenente né all’anime né al manga, quindi sostanzialmente un’opera originale; successivamente confermata con un lungometraggio dedicato. Dopo una lunga attesa abbiamo avuto tutte le novità al riguardo, compresa quella discussa in questa sede.

Dopo la conferma ufficiale del suo arrivo su Netflix abbiamo anche constatato la durata della pellicola: Black Clover: Sword of the Wizard King sulla pagina ufficiale della nota piattaforma streaming ha fissato il suo minutaggio a 1 ora e 50 minuti, sorprendendo tutti.

Diretto da Ayataka Tanemura, insieme all’autore della serie originale Yuki Tabata che funge da supervisore principale e fornisce i nuovi design dei personaggi per il film, Black Clover: Sword of the Wizard King presenterà una storia originale non presente nel manga come accennato, prevista sulla piattaforma streaming per il 19 giugno.

La storia mette al centro Asta e la sua mania di guadagnare meriti nel suo percorso per diventare il Re Mago. Mentre i precedenti apparsi vogliono riconquistare il proprio posto.

Essendo stati resuscitati con la Spada Imperiale, il loro obiettivo è distruggere il Regno di Clover. Il ragazzo che sogna di diventare Re disegna e inizia il suo percorso. Inizia così una feroce battaglia che coinvolge tutti i cavalieri magici per la conquista del Re Mago.

Cosa ne pensate di questo nuovo film? Cosa vi aspettate dal nuovo lungometraggio di Black Clover?

Fonte Comic Book