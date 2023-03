Black Clover è sicuramente uno dei discendenti di opere come Naruto, Dragon Ball e via discorrendo, senza dimenticare ancora una volta il valore di Bleach per la nuova generazione di mangaka, al momento ancora fonte d’ispirazione per molti.

Tramite il profilo Twitter @EtherionMaster scopriamo che addirittura l’artista e autore del manga in questione, ovvero Tabata, ha omaggiato l’immensa opera di Tite Kubo disegnando allo stesso modo una cover di Shonen Jump abbastanza datata, dove al centro era presente il protagonista di Bleach, Ichigo.

Da come potete vedere in calce vecchio e nuovo si fondono, dimostrando allo stesso tempo tutto il rispetto degli artisti moderni verso i grandi del passato, così come può essere anche Tite Kubo tra i tanti. La cover visionabile in calce è davvero molto simile, anche se oltre al soggetto cambiano alcuni dettagli, anche se l’impostazione è la stessa.

Black Clover: Ecco l’omaggio di Tabata a Bleach nella nuova cover di Shonen Jump

Need Naruto fan boys to realize Naruto didn't influence Black Clover pic.twitter.com/XtMRWldANw — Space (@EtherionMaster) March 22, 2023

“Ho bisogno che i fan di Naruto si rendano conto che Naruto non ha influenzato Black Clover” dice il post in questione, che senza dubbio lancia una frecciatina al fandom sempre accanito di Naruto. Da come avrete capito gli appassionati dell’opera di Kishimoto crede che quest’ultima abbia influenzato Black Clover, ma non è proprio così.

Dopo l’ultima riguardante la citazione di plagio verso Naruto per quanto riguarda lo Sharingan, il pubblico si è sempre più convinto di tale cosa, anche se questa cover dovrebbe affievolire questa vicenda al momento data anche l’ispirazione palese di Tabata.

Soprattutto i battle shonen sono sempre dediti a questo genere d’ispirazione, visto e considerato che la rivista Weekyl Shonen Jump richiede sempre alcuni canoni da rispettare e proprio per questo il tutto riconduce sempre a delle guerre su chi copia chi, e in che caso è stato plagiato.

Detto questo è chiara l’ispirazione di Tabata con il suo Balck Clover ed è anche chiaro l’amore dell’artista verso il maestro Tite Kubo, al momento in voga con la trasmissione del nuovo anime di Bleach volto all’adattamento della fase finale della storia.

