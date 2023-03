One Piece: Oda risponde ad alcune domande su Sanji

A partire dal 3 marzo debutterà in Giappone il volume 105 di One Piece e sarà caratterizzato da dieci capitoli. Il volume si addentra ulteriormente nell’arco narrativo finale che vede Vegapunk al centro delle vicende. Oggi però abbiamo il piacere di parlare della classica rubrica speciale presente in tutti i volumi del manga, attraverso la quale Oda risponde a domande poste dai fan.

In questa occasione Oda si è concentrato su uno dei componenti della ciurma di Rufy, ossia Sanji. Il celebre cuoco è uno dei più amati dai fan per la sua abilità in combattimento e anche per il suo carattere molto particolare. Ma il mangaka pone maggiore attenzione sul sopracciglio di Sanji.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE ONE PIECE VOLUME 105 SBS : SANJI'S EYEBROW ▪︎ Thanks to @OPSCANS and @ONEPIECESPOILE1 for English Translation! pic.twitter.com/KYuKJuVS6k — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) March 1, 2023

A Oda gli viene fatto notare che nel capitolo 1031 del volume 102 di One Piece, le sopracciglia di Sanji erano invertite, ma nel capitolo 1044 del volume 103 tutto era tornato all’ordine di sempre. Quindi la domanda è per quale motivo siano tornate normali.

Allora Oda risponde che questo dipende molto dalla natura di Sanji rispetto a quella dei suoi fratelli. Come sappiamo Sanji è figlio di Vinsmoke Judge e Vinsmoke Sora e le sue sopracciglia cambiano andando indietro fino all’arco di Whole Cake Island. Durante questa saga di One Piece vengono introdotti i familiari del cuoco della ciurma di Rufy. Questi sono tutti nati con abilità da super uomini e con un forte esoscheletro attraverso la manipolazione del fattore di discendenza.

Tuttavia Sanij, a differenza dei fratelli, a causa dell'”interferenza” di sua madre è nato come un normale essere umano. Infatti guardando le sopracciglia dei suoi parenti, si nota che sono tutte come quelle di Yonji. Quelle di Sanji sono esattamente l’opposto.

Oda aggiunge anche, però, che il suo potere latente si è manifestato durante il combattimento a causa della Raid Suite, che gli donava già in passato un’insolita resistenza al calore. In passato poteva essere un mistero ma adesso ha senso e Oda raccomanda tutti i lettori di continuare a tenere d’occhio Sanji.