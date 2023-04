Super Mario Bros. raggiunge un record incredibile per l’industria videoludica, visto che quest’ultimo è il primo videogioco in questione a entrare nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, così come possiamo leggere su The Gamer.

Il National Recording Registry è stato istituito per preservare alcune delle canzoni e dei brani musicali più famosi del mondo per le generazioni future, e proprio per questo comprende davvero di tutto: da Piano Man di Billy Joel a Master of Puppets dei Metallica.

Ogni anno vengono scelti 25 brani, e tra questi da come potete intuire, è presente anche il leggendario e orecchiabile tema musicale di Super Mario Bros. Probabilmente nessuno può contestare questa scelta, vista l’importanza di tale estro artistico, capace di rievocare nella maggior parte di noi ricordi indelebili.

La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha deciso quindi di onorare il suo tema musicale, composto da Koji Kondo per il primo Super Mario Bros. del 1985, anno in cui la leggenda di casa Nintendo incominciava a prendere forma. Il motivo dell’inserimento è stato molto semplice: “Parliamo del tema musicale più riconosciuto della storia”.

Il “tema di Super Mario” è entrato nella Biblioteca insieme ad altri 24 illustri nomi, così come accennato in precedenza. Tra i tanti troviamo “Like a Virgin” di Madonna e “All Hail the Queen” di Queen Latifah, “All I Want for Christmas is You” di Mariah Carey, “Flashdance … What a Feeling” di Irene Cara, “Sweet Dreams (Are Made of This)” degli Eurythmics, “Imagine” di John Lennon, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin e altri album leggendari.

Super Mario Bros., il tema musicale del gioco entra nella “The Library Of Congress”

Un grandissimo risultato per l’industria videoludica senza dubbio, che ancora una volta dimostra la sua importanza all’interno del mondo dell’arte.

Perché sì, anche se il riconoscimento non è mai stato ampio, il videogioco è sempre stata una forma d’intrattenimento dalla qualità artistica alta, per via dell’enorme varietà di talenti composti da ogni titolo del genere: musica, comparto grafico, regia e tanto altro.

Fonte The Gamer