Il film anime di Super Mario a quanto pare è disponibile online su YouTube, donando così la possibilità al pubblico appassionato di visionare questa perla ormai persa nel tempo. Con la presenza del nuovo film in sala, finalmente abbiamo l’opportunità di “ampliare i nostri orizzonti” sul personaggio.

Con la ghiotta occasione di rispolverare un grande classico dell’animazione dopo il nuovo film appena distribuito nelle sale, il film vecchio stile è disponibile in streaming su YouTube ed è stato rifatto in 4K, così da donare la possibilità anche a chi è poco avvezzo allo stile di animazione “vintage”.

Come leggiamo su Comic Book Femboy Films è riuscita a rimasterizzare l’anime classico a partire da una copia ridotta da 16 mm utilizzata anni fa.

Mentre per l’audio invece, lo studio ha trovato una VHS dell’anime risalente a decenni fa e Femboy Films è riuscita a ripulire il tutto, facendo risplendere allo stesso tempo tutti i dialoghi del film.

La VHS era stata originariamente rilasciata con un Dolby Surround a 2 canali, che è stato conservato nell’acquisizione audio”, ha condiviso il team. “Questo riflette in modo più accurato il suono che il film avrebbe avuto nelle sale cinematografiche, dove è stato distribuito con un Dolby Stereo a 4 canali”.

Super Mario Movie: da oggi potete guardare gratis il film anime del 1986

Super Mario Bros – La grande missione di salvataggio della principessa Peach è una commedia d’avventura con al centro tutti i personaggi di Nintendo, che a quanto pare ha creato un delizioso film animato negli anni ottanta. Così come vedete in alto non è un prodotto trash e la cura per i dettagli è sempre presente.

Se siete fan del personaggio Nintendo di certo non vi potete far sfuggire questa perla, rimessa a nuovo da un team apposito che lo ha reso disponibile in maniera gratuita su YouTube. Intanto vi lasciamo alla lettura della nostra recensione del nuovo film del franchise attualmente in sala.

