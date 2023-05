One Piece: Eiichiro Oda risolve il cubo di Rubik in un minuto!

Eiichiro Oda è uno dei mangaka più amati, acclamati e chiacchierati di sempre. Lo è ora in particolare visto che il mangaka sta lavorando alla conclusione di One Piece dopo oltre 20 anni dalla sua serializzazione su Weekly Shonen Jump. Abbiamo riportato diversi dettagli sulla vita di Oda legata al lavoro ma anche al di fuori di questo. Ricordiamo infatti la sua passione esplosa durante il periodo in cui tutti si dilettavano con Pokémon Go. Il mangaka aveva confessato infatti di giocarci per ore girando per la sua stanza.

Ma Oda ha sempre mostrato una professionalità impressionante, garantendo una costanza lavorativa in questi 26 lunghi anni. Tuttavia, chiaramente, è importante che si ritagli un po’ di tempo per sé stesso. E con il presente articolo siamo felici di riportare un recente aggiornamento legato a Oda, che non ha a che fare con One Piece. Infatti pare che il mangaka sia riuscito a risolvere il famoso cubo di Rubik in un minuto.

È possibile vederlo in azione mentre lo risolve, grazie ad un video condiviso dall’insider newworldartur sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Video evidence of Eiichiro Oda showing he can clear a Rubik's cube with one hand under one minutepic.twitter.com/yFFaV2oW39 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 2, 2023

Come si può vedere, il famoso mangaka è riuscito a risolvere il cubo in modo impeccabile. Certo ci sono dei dubbi sull’effettivo tempo di esecuzione, in quanto si capisce che il video è leggermente velocizzato quindi in realtà Oda ci ha impiegato più di un minuto. Ma non si può che fargli i complimenti.

Il 2022 è stato un anno molto importante per il mangaka. Per quanto riguarda il manga, infatti, ha terminato il lunghissimo arco di Wano, compreso in 149 capitoli, ossia dal 909 al 1057 e raccolto in 16 volumi (dal 90 al 105). Mentre riguardo l’anime, nel 2021 per celebrare dell’uscita dell’episodio 1000, dopo la trasmissione è stato annunciato il quindicesimo lungometraggio intitolato One Piece Film: Red.

Il film ha debuttato in Giappone il 6 agosto e in Italia il 1º dicembre e per questo film Oda si è aggiudicato il premio Shin Watanabe come produttore del film. Anche il 2023 sarà un anno importante dato che debutterà il primo progetto live-action su Netflix in assoluto.