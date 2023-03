One Piece: Eiichiro Oda e la sua passione per Pokémon Go

Eiichiro Oda sarà sempre ricordato come il mangaka che ha scritto e disegnato One Piece, il manga shonen più famoso e amato in tutto il mondo. Abbiamo parlato in diverse occasioni del mangaka, soprattutto sul suo modus operandi e sul rapporto con i suoi assistenti. Ma con il presente articolo vogliamo parlare di una curiosità divertente ma anche provvidenziale relativa al mangaka.

Oda nel 2018 ha reso pubblica la sua passione per Pokémon Go, il videogioco free-to-play basato su realtà aumentata geolocalizzata con GPS. Questo videogioco ha avuto successo tra tutti gli appassionati ed è arrivato anche a Eiichiro Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda played Pokemon Go only in his room for 2 years (2018). He longed for legendary Pokemons.😂 After his doctor warned him that Oda could die early at this rate, Oda decided to take a walk twice a week. When Oda first met former editor Iwasaki, he asked, "Do you play Pokemon Go?"… — sandman (@sandman_AP) March 23, 2023

In base alle informazioni in nostro possesso la passione di Oda per Pokémon Go, come abbiamo detto, è sia divertente che provvidenziale. È divertente perché il mangaka ci ha giocato per due anni andando alla ricerca dei Pokémon leggendari nella sua stanza senza uscire di casa. È da considerarsi provvidenziale perché le sue condizioni di salute erano molto delicate al punto che il suo dottore gli aveva detto che sarebbe potuto morire se non avesse cambiato qualcosa nella sua quotidianità. Alla luce di questo pericolo da non sottovalutare, il mangaka aveva deciso di fare una passeggiata due volte alla settimana.

Inoltre quando aveva incontrato per la prima volta il precedente editor Iwasaki gli aveva chiesto se lui giocasse a Pokémon Go. Iwasaki ci giocava ed era al livello 19 e Oda, in modo simpatico, gli aveva detto che non era qualificato per essere il suo editor con con quel livello basso.

Eiichiro Oda è concentrato nella realizzazione dell’arco finale di One Piece, in corso da ormai 26 anni. Il mangaka ha anche dato il suo contributo per altri progetti come il quindicesimo lungometraggio One Piece Film: Red. Ha infatti realizzato il design dei personaggi e anche il ruolo di produttore esecutivo.

Uno dei progetti che tutti i fan sono impazienti e curiosi di vedere e il primo adattamento live-action di Netflix che debutterà quest’anno.