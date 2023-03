Avevamo già parlato di Soul Eater (recensendo anche la nuova versione deluxe di Planet Manga ndr), e del suo “compleanno” che potrebbe condurre a un remake/reboot dell’anime, anche’esso vittima delle politiche degli anni 2000 dove i filler la facevano da padrone, senza rispettare la storia originale, così come accaduto con Bleach.

L’opera di Atsushi Ohkubo è arrivata nel 2004, mentre Studio BONES qualche anno dopo ha lanciato l’adattamento animato, che come già accennato non ha mai avuto una conclusione né rispettato fedelmente il materiale originale. Anche da noi quest’ultima ha avuto un discreto successo.

Come anticipato recentemente è arrivata anche la nuova versione di Planet Manga (Deluxe) preannunciando forse, un qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda l’anime, così come possiamo leggere su Comic Book e Twitter, dove è stata condivisa una visual per i 15 anni del manga.

Tantissimi indizi possono condurre a un prossimo annuncio inerente a questo reboot, visto anche il successo dell’autore con la sua attuale opera Fire Force. Inoltre un finale non è mai stato adattato a livello di anime, quindi anche questo potrebbe essere un forte movente per un reboot.

Soul Eater: l’anime sta per tornare? Ecco alcuni indizi

Da come vedete Studio BONES ha solamente condiviso una visual al riguardo, annunciando nuovo merchandising per Soul Eater, rimanendo in silenzio per quanto riguarda un eventuale reboot. Solitamente quando le dichiarazioni sono mute è presente qualcosa in ballo, anche se dobbiamo prendere tutto con le pinze.

D’altronde non sono nuove questo genere di produzioni, specie se consideriamo il recente Trigun Stampede e le scorse operazioni svoltesi con Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, rispettivamente una versione lontana dal manga e una più fedele alla concezione originale.

A conti fatti non vediamo il perché non dovrebbe esserci un anime reboot, proprio ora che il medium ha raggiunto un certo livello di pubblico, pronto a (ri)vivere le avventure di Maka insieme a tutti gli altri, in uno dei battle shonen più influenti degli anni duemila. Cosa ne pensate di questa potenziale serie? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter