Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-12-27T14:30:42+01:00 Autori: Atsushi Ohkubo Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 13,00 Brossurato – B/N – Colori Data di pubblicazione: 27/10/2022

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 1 è la nuova ristampa di Planet Manga per quanto riguarda il capolavoro shonen per eccellenza e anche questa volta si presenta esteticamente superba. Così come fatto con Monster, Berserk e tanti altri cult, anche la storia di Okhubo è stata stampata in un’edizione degna di nota, che esalta maggiormente la qualità delle tavole.

La prima edizione in Giappone è stata pubblicata nel lontano 2004 e fra due anni Soul Eater compierà ben 20 anni. In Italia è diventato noto qualche anno dopo e sulla cresta della “new wave” del battle shonen questo manga è stato veramente una delle colonne portanti insieme a Bleach, Naruto e via discorrendo.

Nel 2003 la serializzazione ufficiale fu anticipata da tre capitoli one-shot, così da preparare la strada ai lettori verso una storia che avrebbe aperto un mondo a quel genere di storie. Dopo ben 18 anni troviamo ancora un prodotto solido, valido, leggero, divertente e profondo quanto deve.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 1, un cult del Battle Shonen (Recensione)

Questa bellissima edizione come accennato offre una visione diversa del prodotto, dato che tra numerose pagine a colori e una dimensione diversa delle tavole il lettore può (ri)immergersi nuovamente in una storia senza tempo, che ancora oggi pone i canoni del genere shonen, specie se parliamo di alcune impostazioni generali.

Anche Square Enix ha attinto dal lavoro svolto in precedenza da Dragon Ball, inserendo personaggi e concetti rielaborati da Toriyama in un certo stile, ponendo comunque solide basi anche alle storie moderne come ben sappiamo.

In questa bellissima edizione Deluxe ritroviamo Maka, Black★Star e Death the Kid nella loro ricerca di novantanove anime di persone malvagie, al fine di forgiare incredibili armi da mettere al servizio di Lord Shinigami, il dio della morte.

Una storia semplice contornata da personaggi altamente carismatici, disegnati con un tratto che ricorda i videogiochi Kingdom Heart e FF. Infatti rammentiamo che Soul Eater è stato serializzato sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 maggio 2004 al 12 agosto 2013.

Anche qui dialoghi leggeri e personaggi interessanti si fondono a delle bellissime tavole, che appunto ricordano la leggerezza e le storie classiche della Square Enix, ovvero delle favole che si fondono alle battaglie, all’ambizione, all’amicizia e al grande cuore dei personaggi.

Soul Eater come storia in se si mantiene ancora bene e non sente assolutamente sul groppone i suoi 18 anni, dato che all’epoca era veramente all’avanguardia, quindi forse questo è stato uno dei motivi principali per cui l’opera ancora oggi non è invecchiata veramente di una virgola.

Come ritroviamo la storia dopo quasi 20 anni?

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 1 si presenta come un’edizione davvero meravigliosa e appunto enfatizza quella che è una grande storia, ancora attuale, ancora immersiva. La sua leggerezza conduce il lettore a divorare pagina dopo pagina il volume, coinvolgendo sempre di più la sua mente nelle vicende dei protagonisti, ancora oggi più adorabili che mai.