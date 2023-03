One-Punch Man: l’ultimo capitolo omaggia Dragon Ball Z e GT con due scene

One-Punch Man è uno dei manga Seinen più amati e seguiti di sempre, con il manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata. ONE ha cominciato a pubblicare i capitoli del suo manga sul suo blog a partire dal 2009. Successivamente però Murata gli propose una collaborazione in cui avrebbe ridisegnato tutte le tavole. Così a partire dal 2012 la serie ha fatto il suo debutto sulla rivista online Weekly Young Jump. Annunciato in Italia dalla Panini Comics per Planet Manga, il manga viene pubblicato dal 7 aprile 2016.

Al momento il manga di One-Punch Man è tornato con un nuovo arco narrativo, dove per il momento Saitama sta combattendo contro Tatsumaki. Lo scontro tra i due personaggi è molto entusiasmante, soprattutto perché finalmente l’eroe protagonista ha davanti a sé un personaggio alla pari che lo mette in difficoltà. Con il presente articolo però vogliamo parlare dell’ultimo capitolo del manga pubblicato.

Il capitolo 185 prosegue con lo scontro tra Saitama e Tatsumaki, ma questo presenta due scene che rimandano a Dragon Ball Z e GT. Lo si può intendere come un omaggio da parte di Murata. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider CanalBudokai. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Esse último capítulo de One-Punch Man me deu uma vibe de Dragon Ball… 😅 pic.twitter.com/iJItFHYfqK — Canal Budokai (@CanalBudokai) March 22, 2023

Come si può vedere anche dalle immagini a confronto, il rifermento è innegabile. Anche se non ci sono conferme ufficiali su quanto riportato, il discorso è attendibile. Nel primo caso è possibile notare che il confronto di Saitama e Tatsumaki, in cui l’eroe guarda l’esper dall’alto verso il basso, è effettivamente molto simile a quello tra Goku e Freezer. Per essere precisi il rifermento è quello della cover del capitolo 309 del manga.

Invece l’altra scena che riguarda sempre Saitama e l’eroina nell’Associazione degli Eroi, rimanda molto allo scontro tra tra Gohan e Vegeta in Dragon Ball GT. In entrambi i casi infatti, si tratta di un attacco attraverso il quale dall’alto si schaccia al suolo il volto dell’avversario tenendolo dalla testa.

Non è una novità che tra mangaka ci si ispiri a vicenda e in questo caso si può parlare di un omaggio che Murata ha voluto fare per il famoso Toriyama.