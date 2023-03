One-Punch Man: il nuovo capitolo mostra un avvicinamento tra Saitama e Tatsumaki

One-Punch Man ha dato il via al tanto atteso scontro tra Saitama e Tatsumaki negli ultimi capitoli del manga. Tuttavia l’ultima fase del combattimento è riuscita ad avvicinare in modo sorprendente i due personaggi. L’Associazione degli Eroi è ancora in una fase di delicata ripresa in seguito agli eventi che hanno caratterizzato la guerra contro Garou e l’Associazione dei Mostri.

Tuttavia nuovi scenari si sono aperti in questo nuovo arco in modo sorprendente. Un nuovo gruppo di sensitivi ha iniziato a mostrarsi e Tatsumaki e sua sorella Fubuki sono entrati in azione. Tatsumaki è considerata come uno degli eroi più potenti dell’Associazione degli Eroi, ed è un’esper. Con sua sorella Fubuki formano il duo noto come Psychic Sisters (Sorelle Psichiche).

Nel capitolo precedente di One-Punch Man, il protagonista, Saitama, si è imbattuto in Tatsumaki e Fubuki. L’attacco di questo gruppo psichico segreto ha portato a uno scontro totale tra Saitama e Tatsumaki. I due personaggi quindi si stanno misurando l’uno all’altro, con Tatsumaki che inizia a considerare Saitama un avversario più valido che può tenere testa al suo enorme potere.

Il capitolo 178 di One-Punch Man riprende dando continuità alla lotta tra Saitama e Tatsumaki, e quest’ultima continua a ripetere che la sua intenzione è quella di attaccare duramente l’eroe per cercare di capire se è adatto o meno per sua sorella. Lei lo colpisce con diverse esplosioni tramite il suo potere psichico. Alla fine riesce a colpirlo così forte da farlo volare attraverso il rifugio di un villain. Quindi Saitama e Tatsumaki affrontano rapidamente questo imprevisto insieme e iniziano a sviluppare un rapporto interessante.

Il loro atteggiamento combacia, infatti guardano negli occhi coloro che sono più deboli di loro considerandoli fastidiosi. L’unica cosa che conta, però, è la loro lotta. Infatti i due personaggi abbattono un certo numero di edifici e persino un mostro. È una dinamica che Saitama raramente riesce ad avere contro i suoi avversari, ed è probabilmente lo stesso per Tatsumaki. Questo accade in quanto pochi possono eguagliarla loro forza.

