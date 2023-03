Erased: il mangaka Kei Sanbe torna con un nuovo manga

Kei Sanbe, il mangaka del famoso Erased, è pronto a tornare in scena con un nuovo manga.

Stando ad un nuovo aggiornamento, possiamo riportare con entusiasmo che il mangaka sta lavorando per rilasciare una nuova serie. Si spera che tutti gli appassionati di Kei Sanbe potranno leggere del materiale il più presto possibile.

Secondo Square Enix, il nuovo manga di Sanbe si intitolerà Otogi no Hako no Reta e pubblicherà il primo capitolo questo mese. Big Gangan presenterà in anteprima il tanto atteso titolo il 25 marzo in Giappone.

Al momento, non abbiamo informazioni in nostro possesso che ci possano permettere di parlare di una eventuale distribuzione del nuovo manga di Sanbe al di fuori del Giappone.

A differenza di Erased, il nuovo manda sarà incentrato principalmente sul combattimento con la spada nel “paese nordico”. Apparentemente questo potrebbe essere Hokkaido, dal momento che il manga è stato creato con una consulenza dedicata alla cultura nativa Ainu. Ai fan di Golden Kamui questo potrebbe dire qualcosa.

Naturalmente, ci sono altri manga realizzati da Sanbe e quello più famoso rimane senza dubbio Erased. Questo manga, che conta nove volumi, è edito in Italia da Star Comics, mentre Subito ha acquistato i diritti dell’anime.

Le vicende del manga di Erased, si concentrano sul protagonista principale di nome Satoru Fujinuma, un semplice ragazzo di 29 anni che vive la sua vira come tutti. Tra le sue fatiche quotidiane, si ritrova nella morsa di un’incredibile fenomeno inspiegabile e incontrollabile che riavvolge il tempo. Infatti questa diventa una condizione che sembra solo peggiorare la sua squallida vita. Ma poi, un giorno, tutto cambia improvvisamente.

Tutto made da un terribile incidente che cambia per sempre la vita di Satoru così come lui la conosce. Il cambiamento della sua vita lo si può definire con una sola parola, ossia “Revival”. Questo espediente spedisce Satoru diciotto anni nel passato e sfrutterà questa occasione impedendo un tragico e losco evento.

Fonte – Comicbook