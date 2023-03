L’Attacco dei Giganti – stagione finale: un personaggio centrale esce di scena!

L’Attacco dei Giganti è finalmente tornato sul piccolo schermo con la prima parte della stagione finale dell’adattamento animato. Tutti i fan conoscono molto bene la violenza che caratterizza il manga, ancora più marcata con la stagione finale dell’anime.

I lettori sanno bene quanto la serie mantenga in modo coerente la pericolosità del mondo creato da Isayama. Infatti nessuno è risparmiato, nemmeno personaggi di rilievo. Se le probabilità di morte sono alte, allora non c’è speranza per nessuno. E oggi riportiamo proprio un aggiornamento in linea con quanto detto. La prima parte della stagione finale de L’Attacco dei Giganti ha svelato il nome di un personaggio centrale uscito di scena.

Come detto all’inizio del presente articolo, il livello di violenza ora è nettamente superiore. Questo perché Eren ha finalmente avviato la marcia dei Colossali dopo essere entrato in contatto con Zeke.

Prima di proseguire oltre, specifichiamo che il presente articolo contiene un’anticipazione importante. Coloro che voglio evitare spoiler l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Il Corpo di Ricognizione con una vera e propria corsa contro il tempo cerca di fermare Eren, che ha scatenato i Titani Colossali nascosti nelle mura di Paradis. L’obiettivo del protagonista della serie è annientare la stragrande maggioranza della popolazione mondiale per poi risparmiare solo i suoi amici. Dopo essere riusciti, non senza qualche difficoltà, a impossessarsi di una nave, Armin Mikasa e il resto deve temporeggiare per far decollare un aereo.

Quindi per fare in modo che tutto funzioni, Hange decide di far guadagnare tempo ai suoi amici affrontando da sola l’esercito dei Colossali. Sebbene riesca ad abbattere più di quanto ci si potrebbe aspettare da un singolo soldato, alla fine perde la vita.

Hange si rende protagonista di un’energica battaglia dando tutta se stessa contro le forze di Eren. Nonostante questo alla fine perde la vita, ma negli ultimi istanti non si trova da sola. Infatti prima di morire rivede gli altri soldati caduti tra cui il capitano Erwin.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider cactuzzshash. Di seguito ne riportiamo il contenuto.

Hange è senza dubbi grave perdita per il Corpo di Ricognizione ma soprattutto per gli appassionati e i fan. Non a caso Hange era tra i personaggi preferiti del manga e dell’anime.

La prima parte della stagione finale è disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Mentre la seconda parte dell’anime debutterà in autunno quest’anno.

Fonte – Comicbook