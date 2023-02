L’Attacco dei Giganti aggiungerà contenuti originali per la stagione finale?

L’Attacco dei Giganti rappresenta senza dubbio uno degli esponenti più importanti dei manga Shonen. E quest’anno sarà sicuramente un anno importante in quanto la serie tornerà sul piccolo schermo con la stagione finale dell’adattamento sviluppato da Studio MAPPA. Ricordiamo che sarà diviso in due parti e la prima sarà un unico episodio che durerà un’ora.

Dopo la conclusione del manga avvenuta nel 2021, ora si concluderà anche l’anime. Abbiamo avuto modo di parlare del finale del manga verso la fine dell’anno scorso quando Isayama si è recato a New York e si è scusato con tutti i fan. Questo gesto è figlio delle polemiche che sono sorte per come la storia di Eren Jaeger si è conclusa.

Ora potremo guardare tutti sul piccolo schermo a partire dal 3 marzo. Anche se l’anime adatterà le vicende finali del manga, studio MAPPA e il mangaka potrebbero aggiungere contenuti originali alla serie?

Gli episodi finali de L’Attacco dei Giganti si concentreranno sulla battaglia finale tra l’armata ricognitiva e Eren Jaeger, che controlla la marcia dei colossali per sterminare la maggior parte della popolazione mondiale.

La missione per i protagonisti della serie è quasi impossibile. Fermare Eren dopo aver sbloccato il potere del Gigante Fondatore, potrebbe essere surreale per Armin, Mikasa e Annie e Rainer.

Con il capitolo finale del manga, lo stesso Isayama ha creato nuove pagine per realizzare un “Director’s Cut”. Questo ha fornito nuovo materiale che potrebbe essere presente nell’adattamento dell’anime.

Non c’è nulla di confermato circa l’inclusione di materiale originale nell’anime mai visto nel manga. Tuttavia Isayama ha confessato che quando ripensa alla storia, cambierebbe sicuramente qualcosa. Questa sensazione lo porta addirittura a provare un senso di rimorso e rimpianto. Forse questo potrà essere eventualmente risolto con un progetto animato con materiale mai visto nel manga.

Non a caso Isayama ha più volte ripetuto di non avere intenzione di tornare a disegnare. Questo nonostante abbia però confermato di avere un’idea in mente per uno spin-off su Levi. MAPPA ha sempre lavorato a stretto contatto con Isayama per la realizzazione dell’adattamento anime. Dunque per questo non sarebbe assurdo pensare a un finale che permetta di accedere a contenuti che il mangaka avrebbe voluto introdurre.

