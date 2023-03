Star Comics annuncia slittamenti per le prossime uscite

Così come riportato dalla fonte Star Comics la pubblicazione dei prossimi manga subirà degli slittamenti per via di alcuni problemi tecnici dovuti al reperimento della carta per la produzione dei volumi in questione. Durante la pandemia COVID-19 questo è stato uno dei fardelli maggiori, che a quanto pare causa ancora dei problemi.

Ecco la lunga lista di titoli slittati dalla Star Comics:

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 7 previsto per l’8 marzo, sarà disponibile dal 15 marzo 2023.

MIRACLE GIRLS n. 1 previsto per il 15 marzo, sarà disponibile dal 22 marzo 2023.

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3 previsto per l’8 marzo, sarà disponibile dal 15 marzo 2023.

previsto per il 29 marzo, DETECTIVE CONAN n. 102 previsto per il 29 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

previsto per il 29 marzo, BUNDLE ONE PIECE n. 104 + DETECTIVE CONAN n. 102 + LIBRETTO SPECIALE previsto per il 29 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

previsto per il 29 marzo, LOW OMNIBUS – cofanetto con due volumi previsto per il 22 marzo, sarà disponibile dal 24 maggio 2023.

previsto per il 22 marzo, TRESE n. 5 previsto per il 22 marzo, sarà disponibile dal 17 maggio 2023.

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 7 previsto per il 1° marzo, sarà disponibile dall’8 marzo 2023.

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 1 previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 1° marzo 2023.



previsto per il 22 febbraio, KAIJU No. 8 n. 7 previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 1° marzo 2023.

previsto per il 22 febbraio, OEN previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 1° marzo 2023.

KAMISAMA KISS – NEW EDITION n. 2 previsto per l’8° febbraio, sarà disponibile dal 15 febbraio 2023.

A COUPLE OF CUCKOOS – EARLY PREMIERE previsto per il 1° febbraio, sarà disponibile dal 15 febbraio 2023.

previsto per l’8 febbraio, BLUE BOX – THE BLUE BOX EDITION previsto per il 1° febbraio, sarà disponibile dal 15 febbraio 2023.



previsto per l’8 febbraio, BLUE BOX n. 2 previsto per il 1° marzo, sarà disponibile dall’8 marzo 2023.

previsto per il 1° marzo, MASHLE n. 10 previsto per il 22 marzo, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

YUKO previsto per il 25 gennaio, sarà disponibile dal 1° febbraio 2023

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1, WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 – con illustration card e WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1 VARIANT COVER EDITION previsti per l’1 febbraio, saranno disponibili dal 5 aprile 2023.

e previsti per l’1 febbraio, (ANTICIPO) LULLABY OF THE DAWN n. 2 previsto per il 5 aprile, sarà disponibile dal 15 marzo 2023.

TOWER OF GOD n. 9 previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 22 marzo 2023.

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3 previsto per il 4 gennaio, sarà disponibile dall’1 febbraio 2023.

TRESE n. 5 previsto per il 25 gennaio, sarà disponibile dal 22 marzo 2023.

previsto per il 25 gennaio, HAIKYU!! COLLECTION 4 previsto per il 22 febbraio, sarà disponibile dal 19 aprile 2023.

TOKYO ALIENS n. 1 previsto per il 21 dicembre, sarà disponibile dal 25 gennaio 2023.

previsto per il 21 dicembre, DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO sarà disponibile dal 4 gennaio 2023.

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY ROMANZO previsto per il 18 gennaio, sarà rinviato a data da destinarsi. Comunicheremo la nuova data di uscita non appena possibile.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO previsto per il 30 novembre, sarà rinviato a data da destinarsi. Comunicheremo la nuova data di uscita non appena possibile.

LOW OMNIBUS previsto per il 23 novembre, sarà disponibile dal 22 marzo 2023.

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY N. 3 previsto per il 16 novembre, sarà disponibile dal 23 novembre 2022.

previsto per il 16 novembre, LA ZONA FANTASMA previsto per il 23 novembre, sarà disponibile dal 30 novembre 2022.

previsto per il 23 novembre, TRESE N. 5 sarà disponibile dal 25 gennaio 2023.

SOLOIST IN A CAGE n. 2 previsto per il 9 novembre, sarà disponibile dal 16 novembre 2022.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 19 previsto per il 16 novembre, sarà disponibile dall’18 gennaio 2023 ;

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 1 previsto per il 26 ottobre, sarà disponibile dall’11 gennaio 2023 ;

DRAGON QUEST THE ADVENTURE OF DAI n. 6 previsto per il 15 giugno, sarà rinviato a data da destinarsi. Comunicheremo la nuova data di uscita non appena possibile.

Fonte Star Comics