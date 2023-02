Tra le uscite manga Star Comics del 1 marzo 2023 si segnalano il romanzo del film One Piece: Red e la raccolta di storie brevi di Ryochi Ikegami Oen. Inoltre fa il suo esordio il manwha, nato come webcomic, The God of High School

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 1 marzo 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 22 marzo 2023

AYAKASHI TRIANGLE n. 3

DRAGON n.294

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Un giovane bello e misterioso vuole parlare con Suzu?! Matsuri cerca di precipitarsi da lei, ma viene fermato da Yayo e Lu. A quanto pare, l’affascinante ragazzo vorrebbe che Suzu salvasse un ayakashi ferito, però quando la ragazza usa il suo potere…

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 2

BLU

di Koyoharu Gotouge

€ 7,90

CONTRO IL LOGORIO DELLA VITA MODERNA, I MANGA SI UNISCONO ALLA CROMOTERAPIA!

Arriva il secondo dei libri da colorare attualmente disponibili di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 12

YOUNG n.342

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Nel gigantesco labirinto sotterraneo di Dogramag, che continua a mutare in ogni momento, Fairy Tail affronta l’Ordine del Drago Distruttore Nero, l’élite di Diabolos. Dopo essersi imbattuto in Suzaku, il grande spadaccino, Natsu si infiamma per la possibilità di rivincita, ma i due sfidanti non si accorgono che fiamme intense e roventi si stanno avvicinando e stanno per sovrastare anche il loro scontro al calor bianco… Un intruso costringe Selene, il Drago Divino della Luna, a entrare direttamente in azione! Che sia giunto il momento in cui verranno svelati i segreti del grande labirinto?

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 4

di Masami Kurumada

€ 7,00

Grazie alla sua forza schiacciante, Ikki di Phoenix oppone una strenua resistenza ai tentativi di sconfiggerlo degli altri Bronze Saint. Non appena terminato lo scontro, Seiya e compagni dovranno ben presto affrontare un’altra, temibile minaccia. Dal Santuario sono infatti giunti dei sicari: si tratta dei Silver Saint, potentissimi guerrieri inviati dal Gran Sacerdote con l’ordine di eliminarli!

KAIJU No. 8 n. 7

TARGET n.128

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

Il Kaiju No. 9 è riuscito a spiazzare tutti e ad attaccare Isao Shinomiya di sorpresa! Nel furioso scontro che ne segue, il capo delle Forze di Difesa sembra in un primo momento avere la meglio, quand’ecco che, all’improvviso… il No. 9 riesce a fondersi con lui, ottenendo il terrificante potere del No. 2! Proprio in quel frangente arrivano sul posto Kafka, Kikoru e Narumi pronti a dar manforte, ma ciò che si trovano davanti va al di là dei loro peggiori incubi…

ONE PIECE FILM: RED – ROMANZO

CON MINIPOSTER A COLORI

di Eiichiro Oda , Jun Esaka , Tsutomu Kuroiwa

€ 15,00

DAL FILM RECORD D’INCASSI AL CINEMA!

La ciurma di Cappello di Paglia capitanata da Rufy si unisce al grande raduno di pirati, Marina e fan al concerto di Uta, e veniamo ben presto a sapere che la diva della canzone che fa impazzire il grande pubblico è in realtà… la figlia di Shanks! Si apre così il sipario su una battaglia che farà tremare il mondo! Non perdetevi la trasposizione in romanzo del lungometraggio celebrativo dei venticinque anni della serie!

OEN

UMAMI n.21

di Ryoichi Ikegami

€ 18,00

DOPO YUKO, UNA NUOVA IMPERDIBILE RACCOLTA DI STORIE BREVI DALL’AUTORE DI SANCTUARY E TRILLION GAME.

Ryoichi Ikegami è sicuramente uno dei più noti maestri del fumetto giapponese, ma pochi sanno che, prima di approdare alle serie d’azione mainstream, ha esordito come autore “gekiga” di storie drammatiche per adulti. Questo imperdibile volume raccoglie nove storie, realizzate a inizio carriera per la celebre rivista “Garo”, che gettano uno sguardo schietto e spietato sull’umanità, senza concedere spazio a sogni né speranze.

SHAMAN KING FLOWERS n. 2

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

La noiosa vita di Hana Asakura è stata stravolta dall’arrivo di Yohane e Ruka, esponenti del ramo cadetto degli Asakura, e di Alumi, alias Anna III, che sostiene di essere la sua promessa sposa! In tutto questo trambusto, quest’ultima annuncia l’imminente inizio di una nuova battaglia, il “Flower of Maize”…

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 1

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

Dopo aver dato dimostrazione della sua abilità nel taekwondo durante una rissa, il diciassettenne Jin Mori riceve inaspettatamente l’invito a partecipare al God of High School, un misterioso quanto esclusivo torneo di arti marziali riservato a studenti delle superiori al quale si accede solamente tramite invito. Aperta ad atleti di tutto il mondo e a qualunque stile di combattimento, la competizione è particolarmente ambita in quanto in palio per il vincitore ci sarebbe la realizzazione di un desiderio… qualunque esso sia! Il giovane Jin si ritrova così in una rosa di candidati provenienti da tutta la Corea del Sud, tra i quali verranno selezionati i tre rappresentanti da schierare al torneo mondiale. Quali sfide lo attendono?

Dopo SOLO LEVELING e TOWER OF GOD, finalmente si completa con THE GOD OF HIGH SCHOOL il podio dei tre webcomic coreani più acclamati di sempre!