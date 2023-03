Tra le uscite J-POP Manga del 8 marzo 2023 si segnala DanDaDan, con l’adrenalinico quinto volume!

Che segreti cela la casa di Jiji? Riusciranno Momo e Okarun ad aiutare il loro nuovo amico o lo spirito oscuro che tormenta il ragazzo avrà la meglio?

Continua anche l’amatissima saga dello spiritello dei bagni, Hanako Kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome, con il 18esimo volume.

Nene ritrova finalmente Hanako ma i sentimenti reciproci dei due pongono un ostacolo che sembra invalicabile. Nel frattempo, Ko e gli altri si trovano in una situazione pericolosa…

Continuano anche Happy Shitty Life 3, Non tormentarmi, Nagatoro! 14, Black Jack 12, Dance Dance Danseur 12, Smile down the Runway 11, Hiraeth 2

Per Edizioni BD torna Critical Role: Vox Machina – Le Origini, con il terzo volume della serie.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 8 marzo 2023, ricordandovi anche i titoli annunciati per la Primavera.

Le uscite J-POP Manga del 8 marzo 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

DanDaDan 5

di Yukinobu Tatsu

€ 6,50

Per indagare su uno strano incidente in cui è stata coinvolta la familgia di Jiji, Momo e Okarun decidono di accompagnare il ragazzo a casa sua; lì scoprono una stanza nascosta, priva di porte e finestre e completamente tappezzata di amuleti. Subito dopo vengono sorpresi dalla famiglia Kito, i proprietari di casa e sacerdoti del culto che venera il Grande Serpente, intenzionati a offrire in sacrificio i tre giovani… Quale sarà la vera natura di questo mostro e dell’uomo della maledizione?

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 18

di Aida Iro

€ 5,90

Nene ritrova finalmente Hanako, da cui era stata seprata a seguito dello scisma fra il mondo dei vivi e quello dei morti. Tuttavia, i sentimenti che i due provano l’uno per l’altra sono così intensi da causare attriti. Nel frattempo, Ko e gli altri subiscono l’improvviso attacco del sesto dei sette misteri scolastici…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Staygold 1

di Hideyoshico

€ 6,90

La situazione dei Nakayama è complicata. Sono passati tre anni, ormai, da quando la sorella di Yuuji è fuggita con un pescatore, lasciando a lui e al fratello fannullone l’onere di prendersi cura dei suoi due figli, Kikka e Hayato. Nonostante tutto, la famigliola se l’è sempre cavata in qualche modo, senza grandi preoccupazioni. Almeno finché Hayato, ormai adolescente, non è tornato a casa coi capelli tinti di biondo, come a dare inizio alla sua fase di ribellione… e non ha confessato il suo amore allo zio. Come risolverà Yuuji questo imprevedibile caos amoroso?

Non tormentarmi, Nagatoro! 14

di Nanashi

€ 6,00

Naoto Hachioji, liceale otaku, è completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Finché non incontra Hayase Nagatoro, compagna di scuola più giovane e dal carattere opposto al suo: energica, circondata da amici, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il senpai, in una sorta di “boot camp” emozionale che lo aiuterà a uscire dal suo guscio.

Dance Dance Danseur 12

di George Asakura

€ 6,50

Alla Oikawa, una volta ogni due anni, si tiene un grande spettacolo scolastico di danza. Il programma prevede il capolavoro del balletto classico “La bella addormentata nel bosco”. Per il ruolo del principe viene indetto un’audizione, a cui si candidano anche Junpei e Misaki… Dall’altra parte, quale brillante ragazza parteciperà come sostituta nel ruolo della principessa Aurora?!

Smile down the runway 11

di Inoya Kotoba

€ 6,50

La rivoluzione è alle porte per Aphro I dite… Nubi minacciose si addensano sulla linea gestita da Yanagida, ma lui dimostrerà le sue capacità. Il mentore di Ikuto ha dichiarato di voler surclassare il brand principale di Aphro I dite, cacciando però il proprio team in un sacco di guai.

Happy Shitty Life 3

di Harada

€ 6,90

Kasuya, ex membro dell’élite, e Kuzuya, neet squattrinato, continua a trascorrere le loro giornate nel remoto paesino di campagna, colmandosi a vicenda i rispettivi “buchi”. Un giorno Kuzuya si imbatte in un uomo in giacca e cravatta, inginocchiato nel bel mezzo di una risaia, e un senso di déjà-vu lo assale: l’uomo di è perso mentre cercava di raggiungere la casa di un conoscente…

The Crater

OSAMUSHI COLLECTION

di Osamu Tezuka

€ 19,00

“Tutti gli uomini, nessuno escluso, hanno qualche rimorso di coscienza… alcuni lo chiamano ‘peccato originale’”. Partendo da questo incipit, in questa raccolta di storie brevi il Dio del Manga ci accompagna alla scoperta dei lati più oscuri della mente umana, dall’invidia verso gli altri, all’insoddisfazione personale, fino alla noncuranza per la sopravvivenza stessa del genere umano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Black jack 12

OSAMUSHI COLLECTION

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Il fatto che Black Jack preferisca stare lontano dalle organizzazioni della medicina ufficiale, non significa certo che non sia in grado di usarle per raggiungere i suoi scopi: in questo volume lo vedremo muoversi disinvolto tra crude lotte di potere in grandi ospedali, trattare con ministri e imperatori, sfidare celebri ricercatori… Tutto, come sempre, pensando solo al bene dei suoi pazienti. Che loro vogliano o no.

Hiraeth 2

di Yuki Kamatani

€ 6,50

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano “hiraeth”, è determinata a ricongiungersi con lei… seppure nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza.

– Edizioni BD –

Critical Role: Vox Machina – LE ORIGINI 3

di Matthew Mercer, Jody Houser, Olivia Samson, Msassyk e Ariana Maher

€ 16,00

In questo volume, fa da prequel alle vicende della webserie, i Vox Machina decidono di regalarsi una settimana di lussi e agi. Ma tutto questo costa denaro e, per accumularne a sufficienza, ai nostri eroi toccherà unirsi a un torneo di combattimenti clandestini. Le dure lotte sul ring si riveleranno però solo un riscaldamento rispetto a quanto il fato ha in serbo per il gruppo: un misterioso attacco magico imprigiona nel ghiaccio l’intera città, incluso uno dei Vox Machina, ai quali ora toccherà ancora una volta salvare la situazione!

RISTAMPE

Oblie e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Il libro delle maledizioni di Soichi – JUNJI ITO COLLECTION

USCITE DIGITALI