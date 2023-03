Tra le uscite manga Star Comics del 8 marzo 2023 si segnala l’esordio di Fangs e l’uscita di The Tumbling Onigiri in The Town nella collana Panpanya Works, oltre ai finali di Fairy Tail, The Decagon House Murders e dello spin-off Vigilante – My Hero Academia Illegals.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 8 marzo 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’annuncio relativo allo slittamento di alcune uscite.

Le uscite manga Star Comics del 8 marzo 2023

A COUPLE OF CUCKOOS n. 2

FAN n.281

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Erika e Nagi, incoraggiati dai genitori, si ritrovano a convivere sotto le mentite spoglie di promessi sposi! Come se non bastasse, il povero ragazzo scopre che anche Hiro Segawa, la ragazza di cui è innamorato, è già fidanzata con qualcuno. Ciononostante, grazie a un inaspettato passatempo, riesce ad avvicinarsi a lei. Purtroppo per lui, proprio quando pensa che stia per iniziare il periodo migliore della sua vita da liceale, Erika si trasferisce improvvisamente nella sua scuola…

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 17

ZERO n.267

di Nisioisin , Oh! Great

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Il “gatto disturbatore”, l’anomalia che molto tempo prima aveva causato tanto dolore, in teoria era già stato sistemato. La ragazza da cui era scaturita, tuttavia, celava in sé sentimenti ancora più profondi e oscuri e l’anomalia si manifesta di nuovo. Per Koyomi Araragi, che ha continuato a correre ovunque pur di salvarla, sarà il momento di comprendere finalmente il significato di tutta la faccenda…

BLUE BOX n. 2

UP n.220

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Dopo i durissimi allenamenti speciali con il senpai Haryu, cominciano finalmente le eliminatorie locali. Taiki dà il meglio di sé per riuscire ad andare al Campionato Nazionale delle scuole superiori, ma ecco che, improvvisamente, compare un nuovo rivale in amore, il quale cerca di ottenere a tutti i costi il numero di telefono della senpai Chinatsu! Taiki sarà costretto ad affrontare una partita che non può assolutamente perdere…

CLAYMORE NEW EDITION n. 5

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Claymore contro Claymore: una squadra della morte composta da quattro “squartatrici” affronta Teresa, la più forte di tutte! La battaglia, che deciderà le sorti della guerriera dall’enigmatico sorriso e della piccola Clare, cambierà completamente anche il destino di un’altra persona. Cosa succederà a Priscilla, una volta rilasciati i suoi poteri da Yoma?!

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 63

BIG n.85

di Hiro Mashima

€ 5,20

Proprio quando sembra che Natsu abbia spezzato le ambizioni di Zeref e che lo scontro finale sia finalmente giunto al termine, il cielo si incrina e dalle fessure createsi emerge Acnologia, il drago demoniaco, che tutti credevano intrappolato negli interstizi del tempo… La sua psiche e il suo corpo si sono scissi, e il secondo – fuori controllo – brama la distruzione. In questa situazione disperata, Lucy e gli altri fanno una scommessa in cui giocarsi il tutto per tutto… La battaglia delle fate sopravvissute si avvia verso la sua conclusione definitiva!

FANGS n. 1

QUEER n.53

di Billy Balibally

€ 6,90

UN MUST HAVE PER TUTTI I FAN DEL BOYS’ LOVE!

CONTENUTI ESPLICITI! – HOT LEVEL 🔥🔥🔥 3/5

Un vampiro che ha perso la ragione assale delle persone in un club e il diciannovenne En rimane coinvolto. Il ragazzo riesce a sopravvivere, ma diventa lui stesso un vampiro e finisce nelle mani di Ichii, che appartiene al Reparto Protezione, settore Salute e Benessere della “Fangs”, un’organizzazione per la difesa dei diritti di queste creature. Essa promuove il cosiddetto “pairing system”, un contratto stipulato tra due vampiri che ha lo scopo di soddisfare le reciproche necessità e trovare così una soluzione all’impulso di succhiare sangue. In quanto “vergine”, En viene approcciato da numerosi vampiri più anziani e, impaurito, finisce d’impulso per affermare di voler diventare pair del suo tutore Ichii…!

Approda su Queer un nuovo BL dalle tinte dark in bilico tra erotismo e sovrannaturale, che vi permetterà di esplorare un lato completamente nuovo dell’amore! Vampiri così affascinanti… non ne avete mai visti!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 3

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Per dare nuovo lustro al santuario, ormai ignorato dai fedeli e praticamente snobbato da curiosi e visitatori, Nanami chiede l’aiuto di tutti per organizzare una festa tradizionale in cui ballerà la danza Kagura. Mentre si sta esibendo, come per miracolo davanti a lei appaiono delle farfalle, e la cosa sembra turbare particolarmente Tomoe…

MAO n. 14

EXPRESS n.272

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Dopo aver visitato una casa abbandonata per esaudire una richiesta di esorcismo, i sentimenti di Mao per Nanoka iniziano a cambiare. Nel frattempo, Kagari, che appartiene a una famiglia che si occupa di maledizioni su commissione, comincia a tramare nell’ombra…

TALES OF WEDDING RINGS n. 12

WONDER n.124

di Maybe

€ 6,50

SOLO IL ‘RE DEGLI ANELLI’ POTRÀ SALVARE IL LORO MONDO. MA PER FARLO… DOVRÀ SPOSARE 5 PRINCIPESSE!

Il gruppo di Sato affronta finalmente il Re dell’Abisso. Hime e le altre Principesse degli Anelli scendono al suo fianco in battaglia, ma improvvisamente Sato viene ingoiato dall’oscurità… Si apre la battaglia finale in cui è in gioco il destino dell’amore e del mondo intero!

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 5

POINT BREAK n.274

di Hiro Kiyohara , Yukito Ayatsuji

€ 6,90

Nella villa decagonale, uno dopo l’altro i membri del circolo del giallo dell’Università K hanno trovato la morte e alla fine le fiamme avvolgono l’intera costruzione. Nel frattempo, sulla terraferma, Kawaminami è sempre più vicina a svelare il mistero che riguarda Chiori, la figlia di Seiji Nakamura, quand’ecco che riceve una notizia: “Tutti i membri del circolo che si trovavano in ritiro sull’isola sono morti”. La vendetta è completa. Ma la verità che sta per essere svelata, sconosciuta anche all’artefice dei delitti, ribalterà ogni cosa.

THE TUMBLING ONIGIRI IN THE TOWN

PANPANYA WORKS n.6

di panpanya

€ 9,90

LA REALTA’ E IL SOGNO SI MESCOLANO NELLA NUOVA OPERA DI PANPANYA!

Dopo essersi trovata alle prese con la classificazione di nuove specie animali, la protagonista di questi episodi parte per un lungo e affascinante viaggio sul monte Tsukuba, di cui vuole scoprire i segreti, lasciandosi guidare dalla voce prodotta dal bizzarro biglietto premio che ha vinto. Si apre così il sesto volume della collana panpanya works, una nuova serie di avventure da scoprire attraverso le tavole dense di personaggi e di simboli a cui lo stile di “panpanya” ci ha abituati!

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS n. 15

KAPPA EXTRA n.282

di Betten Court , Hideyuki Furuhashi , Kohei Horikoshi

€ 5,20



UNO SPIN-OFF PLUS ULTRA!

Koichi si trova in una situazione disperata, quand’ecco che, dopo tanto tempo, ricompare il suo maestro… che si conferma essere il solito tipo pericoloso! Cosa farà The Crawler del potere che “non va assolutamente usato”? Per il momento, comunque, l’importante è cavarsela fino all’arrivo degli Heroes… Un finale esplosivo per questo fantastico spin-off di My Hero Academia!