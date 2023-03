Star Comics annuncia The Tumbling Onigiri in The Town nelle fumetterie italiane

La casa editrice italiana Star Comics ha annunciato direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale The Tumbling Onigiri in The Town nelle fumetterie italiane. A partire dall’8 marzo tutti i possibili interessati all’acquisto di questo, potranno tornare ad immergersi nel mondo firmato Panpanya.

The Tumbling Onigiri in The Town si potrà aggiungere alla lista dei desideri per poi procedere all’acquisto direttamente dal sito di Star Comics seguendo questo link. In alternativa lo si potrà ordinare cliccando qui.

The Tumbling Onigiri in The Town è l’ultima novità che si aggiunge alle altre opere della collana Panpanya Works. Gli altri sono An Invitation From a Crab, Pillowfish, Animals, The Second Goldfish e Guyabano Holiday. Questo manga shonen si concentra sulle vicende della protagonista che si ritrova alla prese con una classificazione di nuove specie animali. Dunque decide di partire per avventurarsi per un viaggio lungo sul monte Tsukuba in quanto il suo desiderio è scoprire i segreti.

Dunque Panpanya Works è la collana che Star Comics continua a dedicare al mangaka o alla mangaka, che racconta i micromondi che caratterizza la vita di chiunque.

Ma chi è Panpanya? Si tratta di un artista del quale non si conoscono il nome, l’età o il sesso. Si serve di questo nome d’arte per pubblicare le sue visioni urbane che sono accomunate dalla stessa protagonista, ossia una bambina dai tratti non proprio definiti. Tende ad esplorare la sua città per scoprirne i segreti. Proprio come l’autore o autrice, anche della protagonista non si conoscono nome e identità. Sappiamo solo che in ogni storia interpreta un ruolo diverso e che incontra personaggi molto particolari e insoliti o animali giganti e spiriti bizzarri.

I lavori di Panpanya sono famosi per le sue ambientazioni estremamente realistiche. Queste infatti fanno da sfondo alle surreali avventure vissute dalla protagonista.

Se un onigiri dovesse cadere tra le mani di qualcuno, rotolerebbe fino ad una tana di topi sempre pronti a ringraziarvi per la gradita sorpresa. Questo si dice in Giappone e non resta quindi che scoprire cosa avrà in serbo questo manga.