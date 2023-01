One Punch Man 177: un nuovo e importante scontro attende Saitama?

One Punch Man è tornato alla grande con un nuovo capitolo, che successivamente alla lotta contro Garou mette al centro delle vicende Tatsumaki e sua sorella Fubuki. Dopo un susseguirsi di eventi non indifferenti “Tornado” viene a conoscenza delle azioni di sua sorella, al momento a capo di una pericolosa banda.

Una volta appresa la notizia l’eroina minaccia di distruggere tutti i presenti all’interno del suo raggio d’azione: “Vi farò male, ma allo stesso tempo non vi ucciderò: soffrirete in silenzio nel vostro sangue. Vi colpirò quanto basta così che voi non possiate più fare gli eroi.”

Tutto questo avviene prima dell’intervento di Saitama, che come potete vedere in calce entra in azione per evitare un disastro altamente pericoloso. L’eroe pelato e apatico prende per il polso Tatsumaki, e proprio lì i due si scambiano sguardi concentrati e colmi di “oscurità”.

“Questa volta stai davvero esagerando: cosa centrano gli altri eroi se stai litigando solo con tua sorella? Perché devi scatenare tutto questo inutilmente?” Dopo alcuni capitolo di “introduzione” alla vicenda Tatsumaki è esplosa per via di alcune discordanze con sua sorella Fubuki, che al momento ha messo in pericolo numerosi eroi.

One Punch Man: un nuovo e importante scontro attende Saitama?

SAITAMA VS TATSUMAKI IS FINALLY STARTING IN ONE PUNCH MAN! pic.twitter.com/BzoTxILxig — One Punch Man (@Everything_OPM) January 11, 2023

Tramite Comic Book e Twitter abbiamo la possibilità di esplorare questo capitolo e dare un’occhiata a uno dei frame più interessanti del suddetto, che pone lo spettatore e anche Saitama in una situazione controversa facilmente conducibile a un prossimo scontro tra i due.

Conosciamo la potenza del protagonista ma siamo anche consapevoli delle potenzialità di Tatsumaki, sicuramente uno degli eroi più forti della classe S. Una saga al momento molto interessante che probabilmente potrebbe mettere al centro un nuovo combattimento tra eroi, anche se sappiamo la potenza smisurata di Saitama.

Avete letto il capitolo? Come penserete continui questa saga? E infine, Tornado e Saitama anche per qualche secondo ingaggeranno uno scontro? Rammentiamo anche la terza stagione anime prossimamente in sviluppo presso uno studio non ancora confermato. Forse sarà MAPPA ma nulla di ufficiale è arrivato.

State seguendo il manga oppure solamente l’anime?

Fonte Comic Book – Twitter Everything OPM