Planet Manga: disponibile Parno Graffiti di Paru Itagaki nelle fumetterie italiane

Planet Manga, la divisione editoriale di Panini specializzata in fumetti, ha recente annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale l’arrivo di Parno Graffiti nelle fumetterie italiane. Si tratta di un’opera scritta e disegnata da Paru Itagaki, molto conosciuta per altri manga come Beastars e Bota Bota.

Tutti i lettori incuriositi da Parno Graffiti potranno acquistare il volume in fumetteria oppure acquistarlo direttamente dal sito ufficiale di Planet Manga seguendo questo link. In alternativa è possibile effettuare l’acquisto cliccando qui su amazon. Il prezzo del volume sarà di 9,40€.

Gli appassionati che hanno seguito e amato le avventure di Beastars, come anche le storie brevi di Beast Complex e Bota Bota, allora non possono perdersi Parno Graffiti. Si tratta di un’occasione per conoscere ancora di più la giovane mangaka dietro questi gioielli. Con Beastars ha raggiunto risultati incredibili. Infatti ha vinto il Manga Taishō del 2018, un Premio culturale Osamu Tezuka, un Premio Kodansha per i manga e un Japan Media Arts Festival Award.

Parno Graffiti è un manga in cui Paru Itagaki si racconta ai suoi lettori condividendo ricordi e aneddoti della sua vita familiare e lavorativa. Quindi si tratta di un modo per conoscere ancora meglio la mangaka.

Inoltre questo manga sarà disponibile insieme a Beast Complex III. Coloro che hanno preordinato entrambi i volumi, riceveranno in omaggio a fronte dell’acquisto dei due albi una stampa a colori.

Planet Manga ha pubblicato in Italia Beastars e Bota Bota e ora è disponibile un altro manga sempre firmato Itagaki. Sicuramente i lettori apprezzano fortemente i suoi racconti e non ci sono dubbi che lo stesso sarà per Parno Graffiti.

Beastars, pubblicato in Italia dal 2019 al 2021, è ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati. Qui, nonostante la convivenza tra carnivori ed erbivori, vige ancora un certo pregiudizio nei confronti dei primi. Bota Bota invece, si concentra sulle vicende di Mako Higari, una donna ordinaria che lavora in una fabbrica di contenitori per il cibo. Su di lei gira la voce che vada a letto con qualsiasi uomo lavori insieme a lei. E in effetti, nasconde un piccolo segreto.