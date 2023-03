Ryuhei Tamura (Beelzebub) è pronto a lanciare un nuovo manga

Ryuhei Tamura, il mangaka famoso in Giappone e in Italia per aver scritto e disegnato Beelzebub, è pronto a tornare in azione con un nuovo manga.

Alcuni mangaka, una volta portato a termine un manga, non tornano più al lavoro proponendo una nuova storia, mentre altri continuano a pubblicare nuove serie anche dopo i successi precedenti. È il caso del creatore Ryuhei Tamura, che ha ora in programma di pubblicare un nuovissimo manga incentrato sull’extraterrestre piuttosto che sul soprannaturale.

Il nuovo manga si intitola Cosmos e dovrebbe debuttare nel prossimo numero del Sunday GX giapponese, il 19 aprile. Le vicende ruotano attorno a una ragazza, che è un alieno e che sarà affiancato da uno studente delle superiori che prende una pagina da Poker Face di Natasha Lyonne. Questo ha la capacità di vedere attraverso le bugie degli altri. La ragazza in questione potrebbe essere un alieno. Tuttavia sfoggia corna che potrebbero ricordare Belzebù.

Sunday GX analizza le ultime novità di Ryuhei Tamura, in arrivo il mese prossimo, secondo quanto segue:

“Kaede Mizumori è una studentessa delle superiori che vede attraverso la vita delle persone, vivendo una vita arida per non creare scompiglio. Ma ad un tratto tutto cambia quando incontra una misteriosa studentessa, Rin Homura.” Il primo capitolo della serie sarà composto da 80 pagine e sarà sulla copertina del numero previsto per il mese prossimo.

La carriera di Ryuhei è parecchio ampia. Infatti è giusto ricordare che non ha solo lavorato su Beelzebub, ma anche su alcuni one-shot.

In Italia Beelzebub è stato pubblicato dalla casa editrice Star Comics da giugno 2011 a cadenza bimestrale, fino a ottobre 2015. Le vicende ruotano attorno a Tatsumi Oga, considerato il “più forte delinquente del mondo”. Il suo compito è quello di vegliare sul figlio del Re Diavolo e futuro successore al trono, Beelzebub, dopo averlo incontrato accidentalmente. Mentre il destino dell’umanità è appeso ad un filo, Oga sceglie di allevare il bambino, assieme alla Hilda, fino a quando non avrà l’età per distruggere l’umanità.

