One Piece: Oda spiega perché ha scelto un salto temporale di due anni

One Piece ha sempre cercato di mostrare la graduale crescita e sviluppo dei personaggi principali. Eiichiro Oda lo ha principalmente fatto per i protagonisti principali, ossia tutta la ciurma di Rufy Cappello di Paglia. Come spesso accade in diversi manga, anche in One Piece si verifica un salto temporale. Si tratta di una strategia di sviluppo della trama che consente di velocizzare la crescita dei personaggi.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di parlare proprio del salto temporale. Più precisamente riporteremo il motivo secondo il quale Oda ha scelto di stabilirne uno di due anni. Prima di procedere ricordiamo che questa svolta nel manga avviene tra la fine dell’arco narrativo di Marineford e l’inizio dell’arco narrativo dell’isola degli uomini pesce. Quindi corrisponde ai capitoli che vanno dal 597 al 598 e agli episodi dal 516 al 517.

Come mai Eiichiro Oda ha scelto un salto temporale di due anni? L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: As a 17-year-old Luffy, there was no way he could defeat a strong enemy like Yonko. That is why we needed two years. This is to have Luffy's growth be supplemented by imagination. The reason I chose two years was because I didn't want to make Luffy that much of an adult.😇 pic.twitter.com/AWYEjznOjb

