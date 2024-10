Hunter x Hunter: un personaggio chiave della serie ritorna dopo molti anni

Il manga di Hunter x Hunter è finalmente tornato dopo che Yoshihiro Togashi lo aveva lasciato intendere con i suoi aggiornamenti su Twitter (X). Dopo più di un anno di attesa, Hunter x Hunter è tornato con nuovi contenuti che hanno portato avanti il ​​Succession Contest. E l’ultimo capitolo ha rivelato il ritorno di un personaggio chiave della serie, ossia Leorio Paradinight, dopo quasi un decennio. Sono passati quasi dieci anni dall’ultima comparsa di Leorio nel manga.

Il capitolo 404 di Hunter x Hunter porta Leorio al centro della scena con l’aiuto di Halkenberg. Vediamo il personaggio su una barella con cinque membri del personale medico intorno. Uno di quegli assistenti è Leorio. La sua comparsa però non è ben definita, come se Horikoshi non volesse renderla facile per i lettori. Potrebbe anche sembra un personaggio secondario che gli somiglia, ma non è così perché pare che Leorio si trovi sulla Black Whale con il resto dei dottori e sta facendo del suo meglio per prendersi cura dei pazienti.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 31 ottobre 2024

I fan di Hunter x Hunter sono felici di vedere Leorio tornare dopo più di otto anni. Abbiamo visto il personaggio brevemente in un flashback nel capitolo 361, ma non è esattamente una comparsa. Il capitolo 359 del manga segna l’ultima apparizione effettiva di Leorio, e quel capitolo è stato pubblicato a giugno 2016. In questo capitolo svolgeva alcuni compiti medici, e da allora è rimasto fedele a quelle mansioni. Infatti quando Leorio ha debuttato nel manga aveva espresso il suo sogno di diventare un dottore. I suoi viaggi con Gon gli hanno permesso di maturare molta esperienza nel curare le ferite.

È sempre un piacere vedere i personaggi di Hunter x Hunter tornare in scena, come già accaduto con Kurapika. Anche personaggi come Gon sono assenti da un po’.

Dopo più di un anno di assenza, il manga shonen è in ascesa, ed è sempre bello vedere Togashi tornare a disegnare. Il mangaka ha sempre a che fare con problemi di salute cronici da più di un decennio, e le sue condizioni hanno causato una serie di pause. Il mal di schiena provocato dal suo lavoro lo costringe a lunghi periodi di riposo, ma il mangaka è sempre desideroso di tornare.

Fonte – Comicbook