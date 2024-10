Hunter x Hunter: Togashi anticipa un grande cambiamento per il manga

Hunter x Hunter è finalmente pronto a fare il suo ritorno nel mese di ottobre. Nonostante i suoi ben noti problemi di salute, Yoshihiro Togashi non ha abbandonato Gon Freecs. Per mesi, il mangaka ha lavorato duramente sulla serie e il suo ritorno è previsto per ottobre. E grazie ad un nuovo aggiornamento di Togashi stesso, sappiamo che ci sarà un grande cambiamento per Hunter x Hunter accoglierà dopo il suo ritorno.

Su X, Togashi si è rivolto ai fan con un aggiornamento su Hunter x Hunter mentre lavora al capitolo 420. Ha rivelato che la bozza dei personaggi è completa per il capitolo e che il suo team è pronto a passare all’inchiostrazione e ai riempimenti di sfondo. Togashi ha anche accennato al grande ritorno di Hunter x Hunter, suggerendo che il manga non verrà pubblicato settimanalmente.

Secondo Togashi, il team editoriale di Shueisha sarà responsabile del ritmo delle tempistiche del ritorno del manga. Questo aggiornamento può sembrare abbastanza ovvio, ma data la struttura di Weekly Shonen Jump, vale la pena notare l’avvertenza di Togashi. Se il team di Weekly Shonen Jump ha bisogno di escogitare un programma di rilascio alternativo, significa che non sarà una serie settimanale al momento del suo ritorno. Il lavoro di Togashi potrebbe essere distribuito in un periodo di tempo più lungo e questa modifica si adatta perfettamente ai lettori.

Per prima cosa, Togashi merita tutto il tempo di cui ha bisogno nel lavorare a nuovi contenuti, vista la sua situazione. Il mangaka soffre di una serie di problemi di salute cronici e sono la causa principale delle sue frequenti pause. I lettori sono molto protettivi nei confronti di Togashi data la sua condizione. Anche in preda al dolore, Togashi combatte per Hunter x Hunter e i suoi fan.

E dal punto di vista della pubblicazione, la serie è sicuramente un’attrazione per Weekly Shonen Jump. I fan della serie potrebbero infatti rimanere vicini alla rivista se i capitoli fossero distribuiti per un periodo di tempo più dilatato. Questa strategia di business è senza dubbio conveniente per il team Shueisha, dato lo stock limitato di Hunter x Hunter.

Togashi ha debuttato con il manga nel 1998 dopo aver terminato Yu Yu Hakusho, e il manga in questione è un punto fermo da anni. La prima pausa risale al 2006, e negli ultimi quattro anni, il mangaka ha pubblicato 10 capitoli. E con il peggiorare delle sue condizioni, le pause del manga sono aumentate, ma i fan sono disposti ad aspettare pur di vedere la fine del manga.

Fonte – Comicbook