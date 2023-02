One Piece 1074: Oda introduce la più potente arma del Governo Mondiale

Il nuovo capitolo del manga di One Piece ha introdotto un nuovo tipo di Pacifista, nonché l’arma più potente del Governo Mondiale mai vista. L’arco narrativo finale del manga sta proseguendo e continua a introdurre novità interessanti da analizzare. La novità di questo arco vede l’introduzione dello scienziato Vegapunk, il quale è diventato il bersaglio principale prima di Jewelry Bonney e poi del Governo Mondiale stesso.

Nel primo caso, Bonney si è mostrata interessata a Vegapunk per vendicare suo padre, Bartholomew Kuma. Infatti considera lo scienziato responsabile per aver trasformato suo padre in un cyborg privandolo della sua coscienza. Si scopre in seguito che Kuma stesso aveva pregato a Vegapunk di trasformarlo per ragioni ancora ignote.

Nel secondo caso, lo scienziato ha sempre lavorato per il Governo Mondiale ma l’ha fatto per raggiungere i suoi scopi e realizzare il suo sogno. Voleva ricreare l’energia presente nel Regno Antico, un regno risalente a 900 anni prima rispetto a quando è ambientato il manga. Per farlo ha condotto diverse indagini finendo per scoprire dettagli molto scomodi per il Governo e per aver fatto questo la mossa da fare è eliminare lo scienziato.

Quindi Egg Head, l’isola dove si trova il laboratorio, viene invasa dal CP0 capeggiata da Lucci, il quale deve solo prendere la testa di Vegapunk. Qui infuria la battaglia che coinvolge anche Rufy, in quanto ha promesso al vecchio di aiutarlo a fuggire dall’isola. Durante lo scontro vengono usati anche i nuovi Pacifista e il capitolo 1074 ne introduce uno nuovo.

Nel presente articolo sono presenti alcune anticipazioni. Quindi consigliamo a chi non vuole scoprire anzitempo gli svolgimenti del manga di non proseguire.

Il capitolo 1074 di One Piece introduce il cosiddetto Mark III, ossia l’arma da combattimento del dipartimento scientifico della marina. Si tratta di un modello nettamente superiore a tutti i Pacifista utilizzati durante la guerra di Marineford. Essendo un’arma programmata a ricevere ordini, c’è qualcuno della marina che agisce per aiutare Vegapunk. Si tratta di Sentomaru, ed è lui a “guidare” il Pacifista Mark III. Ora anche lui è un traditore della marina e vuole solo accertarsi che Rufy riesca a far scappare Vegapunk dall’isola sano e salvo. I Pacifista Mark III sono ben 50!