Dragon Ball Daima svela le vere dimensioni del Regno dei Demoni

Dragon Ball Daima ha finalmente portato i fan nel misterioso Regno dei Demoni, un luogo che era stato solo accennato nella storia precedente del franchise. La nuova serie sta introducendo questo mondo oscuro e complesso, e i primi episodi stanno rivelando quanto grande e intricato sia effettivamente questo regno. Dopo che il Re Supremo dei Demoni, Gomah, ha espresso un desiderio alle Sfere del Drago, Goku e i suoi amici si sono ritrovati trasformati in bambini e sono stati costretti a intraprendere un nuovo viaggio nel Regno dei Demoni per scoprire la verità dietro questi cambiamenti.

La complessità del Regno dei Demoni

In Dragon Ball Daima, la narrazione si è concentrata sull’esplorazione del Regno dei Demoni, un territorio suddiviso in tre mondi principali, ciascuno separato dagli altri e con un proprio sistema di gerarchie e permessi. Nel passato, Dragon Ball aveva accennato alla presenza di demoni e di un Regno dei Demoni, ma non aveva mai esplorato a fondo questa realtà come sta avvenendo ora. La nuova serie rivela che questo regno non è solo un singolo luogo oscuro, ma un mondo frammentato in diverse aree, ciascuna con il proprio livello di isolamento e sistema di controllo.

La divisione in tre mondi è stata resa necessaria da qualcosa accaduto in passato, e solo alcune entità selezionate possiedono il permesso e i mezzi per viaggiare tra questi mondi separati. Per attraversare i confini, è necessario avere un passcode e seguire percorsi specifici, il che suggerisce una forte segregazione tra i diversi strati del regno. La sorpresa del Kai Supremo, infatti, conferma che la situazione è cambiata radicalmente rispetto a quanto era noto.

I Tre Mondi dei Demoni

Nel secondo episodio di Dragon Ball Daima, viene rivelato che il Regno dei Demoni è composto da tre mondi principali, ognuno dei quali è stato separato in seguito a eventi sconosciuti. Il Terzo Mondo dei Demoni sembra essere quello più distante e segregato dagli altri, ed è qui che Goku e il Kai Supremo si trovano a iniziare la loro missione. La separazione tra i mondi è mantenuta da un’entità misteriosa attraverso il “Tunnel dei Demoni”, un passaggio che un tempo consentiva una libera circolazione tra i mondi ma che ora è sigillato da uno scudo di luce, rendendo i “Warp Gates” l’unico modo per viaggiare.

La necessità di permessi per attraversare i mondi suggerisce l’esistenza di una gerarchia e di una rigida suddivisione, forse motivata da conflitti o decisioni prese da un precedente Re dei Demoni. Questo stratagemma enfatizza un sistema a caste, in cui la suddivisione dei mondi riflette l’atteggiamento e la posizione sociale dei loro abitanti. Per esempio, il Kai Supremo accenna che la sua razza, i Glind, apparteneva al Secondo Mondo dei Demoni, indicandolo come una classe “superiore” con un atteggiamento elitario.

Il mistero dietro la separazione dei mondi

Il motivo esatto della divisione tra i mondi è ancora un enigma, ma sembra legato al passato del Regno dei Demoni e al suo governo. Una figura regale o un precedente Re dei Demoni deve aver deciso di isolare i mondi per mantenere il controllo o per prevenire una minaccia interna. Con i nuovi dettagli emersi, sembra che l’esplorazione del passato del regno e delle motivazioni dietro le decisioni politiche e militari sarà un elemento chiave nella serie.

Fonte Comic Book