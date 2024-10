Le uscite DC targate Panini del 31 ottobre 2024 vertono principalmente sulla presenza a Lucca Comics & Games di Jeph Loeb, storico co-autore di alcune delle storie più celebri di Batman insieme al compianto Tim Sale e sceneggiatore di Batman: L’Ultimo Halloween, quella che sarebbe dovuta essere la loro ultima storia insieme e si è invece tramutata in un tributo al disegnatore scomparso.

Ma anche Simone Di Meo è presente alla kermesse toscana, omaggiato da un volume che celebra i suoi lavori DC. Inoltre il secondo cofanetto di Legends of the Dark Knight Collection e un volume con i lavori più disparati di Alan Moore nell’Universo DC.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 31 ottobre 2024.

Le uscite DC Panini del 31 ottobre 2024

Batman: L’Ultimo Halloween 1

3,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #1

Variant Cover

5,00 €

Batman: Il lungo Halloween e i suoi seguiti sono tra le storie che, a partire dagli anni 90, hanno esplorato al meglio l’interiorità del Cavaliere Oscuro.

Lo sceneggiatore Jeph Loeb, affiancato per l’occasione da alcuni eccezionali artisti, torna con un racconto inedito che prosegue le trame di quelle opere omaggiando il lavoro di Tim Sale, il grande artista da poco scomparso.

Il primo capitolo di L’ultimo Halloween è disegnato da Eduardo Risso, disegnatore di Batman: Cavaliere della vendetta e Batman: Città spezzata!

Cosa sta succedendo a Gotham? E chi ha preso di mira Jim Gordon?

Batman 105

Variant Cover

8,00 €

Contiene: Batman (2016) #148/149

La conclusione della saga Prigioni oscure!

Siamo arrivati allo scontro definitivo: Batman contro Batman!

La vita di Damian e il futuro di Gotham sono a rischio, mentre i due sfidanti stanno per scoprire se sono pronti a quello che li aspetta!

E come cambierà la vita di chi resterà in piedi? Un altro emozionante episodio scritto da Chip Zdarsky!

The DC Art of Simone Di Meo

30,00 €



Un eccezionale volume di pregio per celebrare l’arte di Simone Di Meo!

È uno dei disegnatori italiani più amati della scena fumettistica internazionale, capace di donare dinamismo e modernità ai principali personaggi DC.

In questo volume, una produzione originale Panini, potrete ammirare le sue migliori illustrazioni legate al mondo di Batman, dei suoi alleati e dei suoi nemici, con work in progress e commenti dello stesso artista!

Un meraviglioso artbook che ripercorre la carriera del disegnatore sui vari titoli legati alla Bat-famiglia e a Gotham City!

Batman VS. Robin: Padre Contro Figlio

DC Rebirth Collection

29,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #1/5, Robin (2021) #17, Batman/ Superman: World’s Finest (2022) #5

La storia di Mark Waid (Kingdom Come) e Mahmud Asrar (Supergirl) che ha ridefinito il rapporto fra il Cavaliere Oscuro e il Ragazzo Meraviglia!

Damian e suo padre Bruce sono ai ferri corti da tempo… ma cosa succederà quando il primo si alleerà con l’entità nota come il Diavolo Nezha?

E quali segreti nasconde Madre Anima, la feroce bisnonna di Damian?

Inoltre, le pagine tratte da Batman/Superman: World’s Finest e Robin che introducono la saga!

Batman: Arkham Asylum

DC Black Label Library

18,00 €

Contiene: Batman: Arkham Asylum

La nuova edizione di una delle migliori storie di Batman mai raccontate!

I criminali hanno preso il controllo dell’Arkham Asylum e in cambio dei loro ostaggi vogliono chi li ha fatti rinchiudere lì!

Il Cavaliere Oscuro accetta la sfida e si appresta a vivere un inferno creato da Joker, lo Spaventapasseri, Due Facce e altri nemici.

Un capolavoro a fumetti scritto dalla superstar Grant Morrison e magnificamente dipinto da Dave McKean.

Universo DC di Alan Moore

DC Evergreen

42,00 €

Contiene: Superman Annual (1960) #11, Detective Comics (1937) #549/550, Green Lantern (1960) #188, Vigilante (1983) #17/18, Omega Men (1983) #26/27, DC Comics Presents (1978) #85, Tales of the Green Lantern Corps Annual (1984) #2, Secret Origins (1986) #10, Green Lantern Annual (1985) #3, Batman Annual (1961) #11, Superman (1939) #423, Action Comics (1938) #583, Wildstorm Spotlight (1997) #1, Voodoo (1997) #1/4, Deathblow: Byblows (1999) #1/3, WildC.A.T.s (1992) #50

Prima dell’uscita di Watchmen, Alan Moore aveva sconvolto l’Universo DC con una serie di lavori incredibili!

In questo volume trovate racconti che hanno segnato il fumetto supereroistico come Per l’uomo che ha tutto, Che cosa è successo all’Uomo del Domani e Nella notte più profonda!

Rovistiamo anche nei meandri meno noti della continuity DC con le storie del Bardo di Northampton con protagonisti Vigilante, Mogo, lo Straniero Fantasma e gli abitanti del sistema stellare Vega!

L’incredibile talento di artisti come Dave Gibbons, Klaus Janson e Kevin O’Neill impreziosisce un volume imperdibile.

Batman di Jeph Loeb e Tim Sale

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special (1993) #1, Batman: Madness – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1994) #1, Batman: Ghosts – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1995) #1, Batman: The Long Halloween (1996) #1/13, Wizard Presents: Batman: Dark Victory (1999) #0, Batman: Dark Victory (1999) #1/13, Catwoman: When in Rome (2004) #1/6, Superman/Batman: Secret Files 2003 #1, Batman: The Long Halloween Special (2021) #1

Tutte le epiche storie di Batman di una delle più grandi coppie di autori di tutti i tempi raccolte in un unico volume!

Durante i primi giorni della sua lotta al crimine, il Pipistrello deve affrontare un misterioso serial killer che agisce solo durante le feste…

E quando Gotham City si ritrova improvvisamente dominata da mostri senza legge, il Cavaliere Oscuro completa la propria trasformazione diventando il più grande difensore della città!

Con la partecipazione di alcuni dei più grandi nemici di Batman, come Poison Ivy, Mr. Freeze, Joker, lo Spaventapasseri, il Cappellaio Matto e il Pinguino!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 2

Cofanetto Completo

150,00 €

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight 2 voll. 1/10

Secondo cofanetto dedicato all’amatissima collana Legends of the Dark Knight!

Alcune delle più belle storie con protagonisti i nemici di Batman da parte di team creativi eccezionali!

I più importanti supercriminali del mondo del Cavaliere Oscuro in un’interpretazione moderna e interessante!

Dieci volumi con storie autoconclusive firmate da star come Tom King, Matt Wagner, Seth Fisher, Norm Breyfogle e Clay Mann!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 1

La sfida di Ra’s al Ghul

15,00 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #100, #142/145

Ra’s al Ghul fa evadere Joker dall’Arkham Asylum e lo coinvolge in un piano per uccidere Batman… e distruggere il mondo!

Le due pericolose menti criminali vogliono rilasciare un agente tossico che farà miliardi di vittime…

Inoltre, la crudeltà del gangster Zucco, nella prima avventura di Robin!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 2

Enigmi Mortali

14,00 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #185/189

Nel rapimento di un influente medico qualcuno ha usato degli indovinelli…

…ma a Batman il crimine sembra più brutale del classico modus operandi dell’Enigmista.

Un’azzeccata rilettura di uno dei più classici nemici dell’eroe di Gotham!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 3

Il Ritorno di Hugo Strange

14,00 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #137/141

Creduto morto negli eventi della saga Preda, Hugo Strange ritorna sulla scena!

Usando un travestimento da dottore dell’Arkham Asylum, libera un altro dei classici nemici di Batman: lo Spaventapasseri!

Una disturbante avventura firmata da Doug Moench e Paul Gulacy

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 4

I Due Volti del Crimine

15,00 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #28/30, #89/90

Infuriato per essere divenuto un reietto della società, Due Facce tenta di creare una nazione di esseri deformi…

Il suo piano è creare un esercito di schiavi superpotenti per dominare il mondo… ma l’ostacolo è Batman!

La minaccia dello scatenato Clayface… e Matches Malone!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 5

Il Trionfo del Pinguino

14,00 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #169/171, Penguin Triumphant (1992) #1

Dopo una vita di crimini, il Pinguino ora ha un piano ambizioso: diventare un vero e proprio businessman e conquistare Wall Street!

Frank Sharp è un uomo eccezionalmente brutto con la capacità di manipolare le persone stringendo loro la mano, e ora vorrebbe emergere nel mondo della politica e del crimine di Gotham City…

…ma Batman e il Pinguino hanno altre idee!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 6

La Notte Sibila il Nome di… Man-Bat!

14,00 €

Contiene: Man-Bat (2021) #1/4

Per anni, Kirk Langstrom ha lottato con il proprio mostruoso alter ego, Man-Bat!

Ora, dopo un attacco a Gotham e uno scontro con la Suicide Squad, sta per soccombere alla rabbia, diventando ancora più pericoloso!

E a mettere alla prova ulteriormente la sua già disturbata psiche, arrivano le “cure”… di Harley Quinn!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 7

La Fredda Morsa di Mister Freeze

12,90 €

Contiene: Legends of the Dark Knight (1989) #192/196

Le origini di Mister Freeze in una storia scritta dalla superstar J.H. Williams III!

La moglie del brillante scienziato Victor Fries è gravemente malata e lui decide di occuparsi di lei con una speciale macchina criogenica.

Quando la cura fallisce, Victor tenta il suicidio, ma il freddo estremo lo trasforma in una creatura pericolosa e disperata!

Riusciranno Batman e la sua nuova squadra speciale a fermarlo?

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 8

Anarky in the U.S.A

14,00 €

Contiene: Anarky (1997) #1/4

Anarky è uno degli avversari più complessi del Cavaliere Oscuro, ma quali sono le sue motivazioni?

Perché vuole abbattere la civiltà moderna e ricominciare da capo secondo una sua personale filosofia anti-sistema?

Anarky contro potenti avversari come Demon e Darkseid… senza dimenticare Batman!

Dai creatori del personaggio, Alan Grant e Norm Breyfogle, una storia fortemente metaforica e politica!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 9

Poison Ivy, il Ciclo della Vita

15,00 €

Contiene: Poison Ivy: Cycle of Life and Death (2016) #1/6

La dottoressa Pamela Isley entra a far parte del dipartimento di scienze vegetali dei Giardini Botanici di Gotham, ma le cose si complicano subito!

Quando uno scienziato viene assassinato, la polizia ritiene responsabile Poison Ivy!

Con il numero dei morti nei laboratori che aumenta, Ivy ha bisogno dell’aiuto di Selina Kyle…

Inoltre, un esperimento genetico rischia di distruggere Gotham!

Batman – Legends of the Dark Knight Collection 10

Catwoman Colpisce…al Cuore!

14,00 €

Contiene: Batman Annual (2017) #2, The Brave and the Bold (1955) #197, Catwoman Defiant (1992) #1

È la più affascinante avversaria di sempre del Crociato Incappucciato. È Catwoman, l’antieroina più celebre e amata della DC!

Tre storie che ripercorrono la carriera della Donna Gatta a partire dagli anni 80!

Scoprite quando rivelò la propria identità (e i propri sentimenti) a Batman!

Testi di due penne d’eccezione: Peter Milligan e Tom King!