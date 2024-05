Batman: The Last Halloween, la serie tributo a Tim Sale

Batman The Long Halloween: The Last Halloween è una nuova miniserie di Batman, annunciata nel corso della MCM di Londra, che continuerà – e completerà – la saga del Lungo Halloween, iniziata da Jeph Loeb e Tim Sale nel 1996, e costituirà anche un commosso omaggio all’arte di Sale, tragicamente scomparso il 16 giugno 2022.

Composta da 10 numeri, Batman The Long Halloween: The Last Halloween sarà scritta da Loeb e disegnata da una serie di artisti beniamini dai fan, tra cui, nel primo numero, Eduardo Risso, Dave Stewart e Richard Starkings. La serie riprenderà i fili lasciati dal one-shot The Long Halloween Special del 2021, che originariamente doveva essere l’inizio di una nuova storia, ma che è stata in seguito accantonata con la morte di Tim Sale nel 2022.

Jeph Loeb returns to Dc to write a 10 issue of Batman The Long Halloween: The Last Halloween. It releases on September

“Gotham City learns to fear Halloween once more as a terrible event threatens to destroy Jim Gordon’s life and puts Batman and Robin’s teamwork to the test… pic.twitter.com/wNKLcaCndr

