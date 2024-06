Suicide Squad Isekai: svelata la data di uscita ufficiale dell’anime

Suicide Squad Isekai è uno dei nuovi progetti anime che terrà tutti i fan dell’universo DC attaccati al piccolo schermo. Quest’estate infatti l’anime mostrerà ai fan Harley Queen e gli altri membri come mai prima d’ora. L’ambiziosa serie fonderà Suicide Squad con il genere più popolare degli anime. Ora i fan chiedono a gran voce maggiori informazioni sull’uscita dell’anime e sembra che Suicide Squad Isekai sarà disponibile tra un mese.

Questo lo si può confermare in quanto l’anime ha rivelato accidentalmente la sua data di uscita oggi, quindi i fan possono segnarsi il 5 luglio sul loro calendario.

Per quanto riguarda il modo in cui è stato pubblicato l’aggiornamento, questo arriva tramite un post successivamente cancellato di Max Nordic. La pagina ha pubblicato che Suicide Squad Isekai sarà trasmesso in Giappone il 5 luglio. Se il post cancellato è corretto, Max trasmetterà la serie in streaming anticipatamente a partire dal 27 giugno, ma ciò non è stato ancora ufficializzato.

Come si può immaginare, i fan del nuovo progetto anime sono ansiosi di vedere come si presenterà Suicide Squad Isekai. La serie anime unirà il mondo degli anime con quello della DC Comics con lo studio di animazione WIT. Ad oggi, tutti i trailer di Suicide Squad Isekai hanno ottenuto recensioni entusiastiche da parte dei fan, quindi le aspettative sono alte per il titolo di Warner Bros. Japan.

La serie anime in questione è ambientata nella città di Gotham, dominata dalla criminalità. E Amanda Waller, capo dell’A.R.G.U.S., riunisce un gruppo di famigerati criminali per una missione: Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface e King Shark.

Questi supercriminali DC vengono inviati in un mondo ultraterreno collegato a questo mondo attraverso un cancello. È un mondo di spade e magia dove gli orchi si scatenano e i draghi governano i cieli: un “ISEKAI”. Harley e altri vanno su tutte le furie dopo essere arrivati ​​a ISEKAI ma vengono catturati dai soldati del Regno e mandati in prigione.

Hanno solo 72 ore prima che la bomba sul collo esploda. La scadenza si avvicina rapidamente. Dopo i negoziati con la regina Aldora, la condizione per la liberazione è la conquista dell’esercito imperiale. Con le loro vite in gioco, Harley Quinn e The Suicide Squad dovranno sopravvivere a questa avventura sbalorditiva.

Fonte – Comicbook