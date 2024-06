Spider-Boy 1 | Recensione

Tobia Brunello 2024-06-07T14:00:22+02:00 Autori: Dan Slott, Paco Medina, Ty Templeton Formato: 17X26, 32 pp., S., colori Prezzo: € 3,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 18/4/2024

Direttamente dalle pagine di Spider-Man ha fatto il suo esordio Spider-Boy, alias Bailey Briggs, giovanissima spalla di Spidey che si è visto subito dedicare un mensile regolare visto l’enorme interesse che hanno suscitato le sue prime apparizioni negli States.

Comparso all’improvviso alla fine di La Fine dello Spider-Verse, il primo ciclo della serie Spider-Man di Dan Slott e Mark Bagley, Spider-Boy ha raccontato di essere da anni il giovane compagno di avventure di Spidey, ma la sua esistenza è stata cancellata dalla memoria di tutti in seguito alla sua cancellazione dalla Tela della Vita.

Bailey Briggs è quindi un ragazzino di otto anni, che si ritrova improvvisamente catapultato da solo in un mondo dove non ha nessuno a cui rivolgersi e in cui nessuno si fida di lui.

Per fortuna, come visto in una storia pubblicata nel volume AI Confini dello Spider-Verse: L’Avanguardia, Bailey ha trovato un’amica in Christina Xu, una ragazza ospite insieme alla sua famiglia del centro per indigenti F.E.A.S.T., dove opera come volontaria anche zia May.

Ma allo stesso tempo ha svelato la sua natura “mostruosa”: Spider-Boy è infatti una sorta di ibrido uomo-ragno, capace di trasformarsi in una sorta di vampiro dotato di svariati occhi.

È il frutto infatti degli esperimenti di Madame Mostruosità, tipica scienziata malvagia (madre dei creatori di classici nemici di Spider-Man come lo Scorpione e la Mosca Umana), la quale però non ricorda la sua esistenza (come chiunque) e di averlo creato.

SPIDER-BOY #1 Final Order Cutoff is TODAY, 9/17!🙀

Interior art by Paco Medina! pic.twitter.com/g0U92r1qTg — Dan Slott (@DanSlott) September 17, 2023

Le avventure di Bailey nei panni di Spider-Boy hanno un gusto particolare, un po’ di quella follia kitsch Silver Age unito a un tono da cartone animato pomeridiano. Si tratta di una serie pensata per rivolgersi a un pubblico di tutte le età: Spider-Boy ha il “permesso” da parte di Spider-Man di combattere da solo nemici di poco conto (e inizia a presentare una galleria di nemici davvero folli), ma per le minacce più grandi deve rivolgersi a lui o ad altri eroi adulti!

Questo offre lo spunto per alcune storie di appendice (legate comunque alla trama generale) in cui Spider-Boy opera in team-up con altri eroi, a partire da Squirrel Girl, ma soprattutto apre il campo per una serie apparentemente più solare rispetto a tante altre serie di supereroi. Ma nonostante la violenza venga ridotta al minimo, il dramma è comunque dietro l’angolo e la serie si sviluppa in un crescendo di colpi di scena che dimostrano la maestria di Dan Slott nello sviluppare le trame di una serie supereroistica senza ricorrere a mezzi ormai inflazionati come le morti dei comprimari o i dilemmi sentimentali, ma giocando comunque con i cliché del genere.

Dan Slott and Paco Medina introduce new villains in SPIDER-BOY #1https://t.co/AFLpeml6Uz pic.twitter.com/HPoldm1sVT — King Midas (@KingJoeMidas) September 15, 2023

I disegni di Paco Medina nella storia principale e di Ty Templeton in quella d’appendice seguono alla perfezione i toni impostati dalla storia: freschi, divertenti e dinamici, riescono a dare un tono rassicurante ai personaggi positivi ma in un attimo passano a presentare i nemici in maniera minacciosa.

In definitiva Spider-Boy è una serie che si rivolge a quel pubblico di ragazzini che i comics sembrano aver un po’ dimenticato, ma allo stesso tempo, offrendo anche un buon ritratto dei rapporti tra ragazzini e adulti, può fare breccia anche nel lettore più maturo, a patto che vi si approcci con la consapevolezza di leggere storie Marvel da una prospettiva che probabilmente non considera più da decenni.