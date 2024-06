Dragon Ball: Sparking! Zero: svelata la data di uscita ufficiale!

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo progetto videoludico della saga Budokai Tenkaichi e finalmente tutti i fan potranno scoprire la data di uscita ufficiale del tanto atteso videogioco. Tutti i fan infatti potranno tornare a giocare con Goku e gli altri Guerrieri Z a partire dall’11 ottobre di quest’anno. La data di uscita è confermata in occasione del Summer Game Fest.

La rivelazione della data di uscita era però già precedentemente stata anticipata, anche se mancava l’ufficialità. Ora che tutti i fan sanno quando potranno tornare a giocare a un nuovo videogioco della serie Budokai Tenkaichi, potranno anche scoprire il numero effettivo di personaggi giocabili al momento del lancio. Questa data di uscita segna il primo vero ritorno della serie Budokai Tenkaichi dal 2007, data di uscita del terzo capitolo.

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero non si è concentrato sui nuovi personaggi ma ha condiviso maggiori dettagli sui bonus dei preordini, incluso un combattente misterioso. Il gioco conterrà anche quello che sembrano essere scenari che i giocatori possono creare attraverso la scelta di percorsi diversi da quelli stabiliti nelle trame di Dragon Ball Z e Super.

Prima dell’annuncio della data di uscita, Spike Chunsoft e Bandai Namco hanno rivelato un personaggio dopo l’altro per dare un assaggio dell’elenco dei personaggi del gioco. La più recente di queste rivelazioni ha confermato oltre 20 personaggi diversi basati sulle fusioni, tra cui Gotenks e Vegeth.

Anche dopo che sono già stati rivelati tanti personaggi, chiaramente le novità da scoprire saranno ancora tante. Mentre molti di questi personaggi erano effettivamente familiari, alcuni sono vere e proprie new entry come ad esempio Kakunsa, apparso solo brevemente nell’arco del Torneo del Potere di Dragon Ball Super.

Prima che Bandai Namco annunciasse la data di uscita di Sparking! Zero, si ipotizzava che il gioco di combattimento sarebbe uscito a ottobre. Ora che tutto è confermato, non si può che dire prepararsi per tornare a combattere su console e godere di quello che è da sempre il titolo videoludico più famoso e amato dai fan.

Fonte – Comicbook