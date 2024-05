Dragon Ball: Sparking! Zero: svelato il nuovo trailer sulle fusioni

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo progetto videoludico basato sulla serie Bodokai Tenkaichi che sta entusiasmando i fan dal suo annuncio. Da allora ci sono stati aggiornamenti interessanti legati principalmente ai nuovi personaggi confermati e alle novità sull’aspetto tecnico del gioco. E adesso gli appassionati di questa serie videoludica saranno felici di vedere un nuovo trailer incentrato principalmente sulle fusioni. Di conseguenza il nuovo trailer pubblicato questa settimana ha confermato altri 21 personaggi. Condiviso in cima al presente articolo, il nuovo trailer permette di vedere Goten e Kid Trunks fusi in Gotenks insieme a Vegito, Kefla e altri. Al momento quello che davvero manca è la data di uscita. al momento ancora ignota.

In tipico stile Dragon Ball, molti dei personaggi confermati per Sparking! Zero sono quelli che sono fondamentalmente versioni diverse di personaggi esistenti. Anche se l’elenco completo dei combattenti annunciato, ad oggi ammonta a 21, tecnicamente ci sono solo nove personaggi l’uno diverso dall’altro nell’enorme roster del gioco.

I nuovi 21 personaggi confermati in questo nuovo trailer sono elencati di seguito:

Trunks (bambino) e Super Saiyan

Goten (bambino) e Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks modalità base + Super Saiyan e Super Saiyan 3

Kefla + Super Saiyan e Super Saiyan 2

Vegito

Vegito, Super Saiyan God

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), Super Saiyan God

Zamasu Fuso

Zamasu Fuso mezzo corrotto

Con questi personaggi oggi rivelati, sta diventando sempre più evidente come Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe riempire l’enorme roster attraverso personaggi uguali con versioni diverse, tra cui le fusioni. Resta da vedere quando farà il proprio debutto questo gioco, al momento ancora sconosciuta. Tuttavia ricordiamo che recentemente un rumor avrebbe rivelato un indizio sulla potenziale data di uscita del videogioco in questione. Infatti non molto tempo fa si diceva che il gioco sarebbe uscito a ottobre di quest’anno. Bandai Namco però, non ha ancora indicato nessun dettaglio sulla data di rilascio di Sparkling Zero e si potrò probabilmente scoprire qualcosa in più durante il Summre Game Fest di quest’anno, come riporta il trailer nei minuti finali.

Fonte – Comicbook