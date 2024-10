Dragon Ball Daima: l’anime ha reso Goku più debole?

Il nuovo episodio dell’anime di Dragon Ball Daima ha finalmente portato Goku nel Reame dei Demoni, il quale ha scoperto che il suo potere si è indebito e dovrà superare questo handicap per tutta la serie.

Ma dopo tutto, Goku probabilmente sarà ancora molto più forte anche con questo importante declassamento. Daima ha costantemente dato il via a una nuova avventura per Goku, dato che lui e il resto dei suoi amici e familiari sono stati trasformati in bambini dopo gli eventi di Majin Bu. Il tutto è accaduto a causa di un desiderio di un nuovo villain espresso con le Sfere del Drago.

I primi due episodi di Dragon Ball Daima hanno introdotto i nuovi personaggi del Reame dei Demoni e ampliato la portata di ciò che questa nuova avventura di Goku comporterà. Ma poiché il corpo del protagonista è stato trasformato in quello di un bambino, questo ha causato diversi problemi. Con l’aria e l’ambiente nel Terzo Mondo dei Demoni, il corpo di Goku si muove più lentamente. Inizialmente questo danneggerà Goku, ma lo aiuterà più avanti mentre cerca di superare i suoi limiti.

Il Reame dei Demoni è ulteriormente diviso in tre diversi Mondi dei Demoni. Mentre Glorio porta Goku e il Supremo Kaiohshin nel Terzo Mondo dei Demoni, si scopre che visivamente non è molto diverso dalla Terra. Ma è chiaro che l’ecologia e gli esseri viventi al suo interno saranno radicalmente diversi. Ciò è particolarmente vero per l’aria circostante che è costantemente intrisa di un gas misterioso ma innocuo. Glorio dice che è innocuo, ma sta rendendo l’aria attorno a tutti loro pesante.

Goku si rende conto che questo gas rende l’aria pesante e di conseguenza diventa molto più lento. Il gas proviene dai vulcani che fluttuano nel cielo, e sono così abbondanti che Glorio non riesce a far volare la sua nave troppo senza che possa subire danni. Ma come ormai sanno bene i fan, anche con l’aria che lo trattiene, Goku scoprirà come muoversi.

Goku sta già affrontando la debolezza mentre si abitua gradualmente al suo nuovo equilibrio visto che i suoi arti si sono rimpiccioliti. Per questo ha compensato tornando a usare il suo Power Pole. Alla fine Goku si abituerà al suo nuovo corpo e il suo nuovo ambiente e, come visto più avanti nell’episodio, è ancora molto competente in battaglia abbattendo con facilità alcuni nuovi nemici.

