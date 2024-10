Steins;Gate: annunciato il reboot della serie per il 15° anniversario

Steins;Gate è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con un progetto imperdibile per i fan in occasione dei 15 anni del franchise. Si tratta di un reboot e al giorno d’oggi non sorprende vedere il vecchio tornare nuovo. Un certo numero di anime di alto livello sono stati rilanciati nell’ultimo decennio e ora i fan stanno rivolgendo lo sguardo a Steins;Gate che riceverà un attesissimo reboot.

Quindi Steins;Gate sta tornando con una nuovissima serie. Il franchise di successo sui viaggi nel tempo ha annunciato un reboot e il grande progetto farà parte del 15° anniversario del franchise. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Steins;Gate ha condiviso la notizia di questo reboot con i fan durante un evento in Giappone. L’evento dell’anniversario ha riunito i fan per celebrare i 15 anni di Steins;Gate e qui i fan hanno appreso la novità. Il nuovo progetto dovrebbe uscire nel 2025 e presenterà un nuovo stile artistico. Inoltre, il reboot presenterà delle novità alla storia completamente nuove.

Per essere chiari, questo reboot non è incentrato sull’anime, ma piuttosto si vedrà Steins;Gate tornare in vita ancora una volta come una visual novel. La serie ha avuto inizio come una visual novel giapponese sviluppata da 5pb. e Nitroplus nel 2009. La serie si basa su un dramma di fantascienza che racconta la storia di diversi studenti universitari che scoprono il modo di attraversare il tempo. Si scopre che studenti come Rintaro hanno scoperto un microonde che consente loro di inviare messaggi attraverso il tempo. La tecnologia alla fine consente anche ai ricordi di viaggiare.

Diretto da Tatsuya Matsubara, Steins;Gate è diventato un successo fin dalla sua uscita nel 2009. In seguito, dalle produzioni live-action ai Drama CD e al suo anime, Rintaro si è mostrato in tutte le salse. Naturalmente i fan avevano già accolto con entusiasmo l’anime di successo nel 2011, che ha persino generato un sequel di successo nel 2018. Ora, i fan sperano che questo reboot di Steins;Gate darà il via a un anime tutto suo, ma solo il tempo ci dirà se ciò sarà possibile.

È difficile credere che Steins;Gate abbia 15 anni, ma questo dimostra quanto sia intramontabile il titolo. Anche con la sua tecnologia obsoleta e le immagini invecchiate, resta un thriller fantascientifico che pochi possono confutare. La serie ha una narrazione incredibilmente serrata e l’anime Steins;Gate l’ha solo ulteriormente affinata. Dal suo complesso sviluppo dei personaggi alla sua stuzzicante tensione, Steins;Gate è un thriller magistrale e bilancia quell’intensità con i classici tropi delle commedie romantiche.

Fonte – Comicbook