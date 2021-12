Steins;Gate 0: in arrivo gli episodi inediti dell’anime

Episodi inediti in dirittura d'arrivo per Steins;Gate 0

Steins;Gate 0 verrà ritrasmesso, in Giappone, a partire dal 4 gennaio del 2022. E l’account Twitter di questa produzione animata ha annunciato che ci saranno anche degli episodi totalmente inediti che andranno, poi, a comporre i cofanetti Blu-ray della serie.

Sequel – anzi, midquel – di Steins;Gate, questa opera è nata come una visual novel nipponica rilasciata, nel 2015, per le console PlayStation 3, PlayStation 4 e PS Vita.

Per quanto riguarda, invece, l’anime, il suo debutto ufficiale è avvenuto l’11 aprile del 2018 per poi concludersi il 26 settembre dello stesso anno. Il 30 giugno 2021 Dynit ha pubblicato una versione doppiata in italiano per il mercato home video.

Steins;Gate 0, manga e anime in Italia

A seguire, la sinossi del cofanetto dell’edizione italiana del manga curata da J-POP:

Novembre 2010, linea di universo β. Dopo aver superato numerose difficoltà e situazioni dolorose, Rintaro Okabe si è arreso e ha rinunciato a salvare lei. Ormai trascorre la sua vita tra amarezza e rimpainti, finchè un giorno… davanti a lui compare un’altra ragazza. Il loro incontro casuale metterà in moto ancora una volta gli ingranaggi del destino…

Mentre quella che segue è la sinossi di Steins;Gate:

Rintaro Okabe è uno studente universitario perso nelle sue fantasie adolescenziali, che trascorre le giornate progettando strane invenzioni insieme agli altri due membri del Laboratorio di Gadget Futuristici. La sua vita cambia drasticamente quando incontra la scienziata prodigio Kurisu Makise e scopre di aver costruito per puro caso una macchina del tempo…

Per la trasposizione animata, si può contare sulla piattaforma VVVVID:

Okabe ha fallito. Siamo nella linea di universo β, dove Kurisu Makise non esiste: è morta il 28 Luglio 2010. Di conseguenza, lo scienziato pazzo Kyoma Hooin è svanito, lasciando il posto a un uomo scoraggiato, che fa di tutto per non confrontarsi con i ricordi. A scuoterlo sarà l’incontro con un conoscente di Kurisu. Scoprirà l’esistenza di una macchina in grado di conservare la memoria umana, un sistema per risvegliare ricordi e per avviare una catena di eventi a cui sarà difficile porre rimedio.

O su Netflix: