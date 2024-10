Tra le uscite targate Panini Comics del 31 ottobre 2024 troviamo tante proposte programmate in concomitanza di Lucca Comics & Games, come Arcadia 3, la conclusione della lunga saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni, oppure Trentennial Park, il volume di Leo Ortolani che celebra i 30 anni di Panini Comics con una storia di Rat-Man.

Arrivano a conclusione anche A Vicious Circle e ControNatura – Sangue Blu, mentre tra le novità troviamo la graphic novel (I Wanna Live Like) Common People di Marco Rizzo e Lelio Buonaccorso.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 31 ottobre 2024.

Le uscite Panini Comics del 31 ottobre 2024

Star Wars: L’Alta Repubblica 10

Star Wars L’Alta Repubblica 42

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #6

Avevamo lasciato Tey Sirrek su Jedha centocinquanta anni fa. Lo ritroviamo oggi in territorio Nihil. Che cosa gli è successo durante tutto questo tempo? E soprattutto, Keeve Trennis e gli altri Jedi possono davvero fidarsi di lui?

AMBIENTATO NELLO STESSO PERIODO STORICO DELLA SERIE THE ACOLYTE!

Trentennial Park

Il Mondo di Rat-Man 26

5,00 €

LEO ORTOLANI FIRMA UN ALBO SPECIALE PER I 30 ANNI DI PANINI COMICS!

“As time goes by, ma poi siamo sempre qui, perché alla fine, non è mai veramente finita. Soprattutto se c’è Rat-Man e soprattutto se ci sono e ci saranno, sempre, fumetti da pubblicare. Buon trentennale, Panini Comics!”. Leo Ortolani dixit e chi siamo noi per stare a discutere?

Gli Infallibili 1

Il Mondo di Rat-Man 20

4,00 €

Night-Man

Il Mondo di Rat-Man

8,90 €

Contiene: Night-Man 1/6

Il mondo dei sogni, il mondo degli incubi, il mondo in cui tutto è possibile, tranne innamorarsi… Oppure no? Night-Man, il signore indiscusso degli incubi, spaventa da sempre coloro che si avventurano nel suo regno, ma non ha fatto i conti con Anna. In una gara a fare battere il cuore, una storia che pare un Harmony, invece è un incubo. Svegliatevi! Finalmente raccolto in volume l’instant classic di Leo Ortolani, da leggere rigorosamente un venerdì 12…

Teenage Mutant Ninja Turtles – L’Ultimo Ronin: gli Anni Perduti

Contiene: Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – Lost Years (2023) #1/5, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – Lost Day Special (2023) #1

Ritorno nel Ronin-verso! Il tempo non è stato clemente con le Tartarughe Ninja e una devastante serie di eventi ha avuto come culmine la battaglia finale di una di loro. Ora è finalmente giunto il momento di scoprire cosa è successo negli anni che hanno preceduto gli eventi narrati in L’ultimo ronin. Intanto, nel presente-futuro, qualcuno sta addestrando una nuova generazione di guerrieri. L’attesissimo prequel – e, al tempo stesso, sequel – di una delle saghe delle TMNT più amate e acclamate.

Dungeons & Dragons Omnibus: Il Male a Baldur’s Gate 2

37,00 €

Contiene: Dungeons & Dragons: Evil at Baldur’s Gate (2018) #1/5, Dungeons & Dragons: Infernal Tides (2019) #1/5, Dungeons & Dragons: Mindbreaker (2021) #1/5

La squadra di eroi del ranger Minsc – con il fido Boo, criceto spaziale gigante in miniatura – è pronta per tornare a Baldur’s Gate, dove tutto è cominciato. Le avventure a Ravenloft e tra i ghiacci delle terre dei Giganti hanno però cambiato profondamente i nostri beniamini e Delina, Krydle, Shandie e Nerys sono tutti in cerca di svolte personali per comprendere il proprio destino!

Lazarus 7

Frattura

26,00 €

Contiene: Lazarus (2013) #27/28, Lazarus: Risen (2019) #5/7

Nel corso dell’ultimo Conclave, Forever Carlyle ha fatto l’impensabile: ha disobbedito agli ordini del padre, che le aveva chiesto di uccidere suo fratello. Ora, mentre all’insaputa di tutti (tranne che della stessa Forever) Jonah Carlyle è un uomo in fuga, la guerriera è pronta ad attaccare i nemici della sua famiglia direttamente nelle loro case. Dramma e azione nel nuovo, attesissimo capitolo del capolavoro di Greg Rucka e Michael Lark.

A Vicious Circle 3

15,00 €

Contiene: A Vicious Circle (2022) #3

Dopo le sorprendenti rivelazioni sulle origini di Ferris e sull’oscuro futuro della Terra, Thacker e il suo ex prigioniero stringono un’alleanza inaspettata quanto precaria… Ma quando tutto sarà concluso, come si chiuderà finalmente il cerchio fra i due? La conclusione dell’eccezionale fumetto della coppia Tomlin-Bermejo!

Arcadia 3

Disintegration

20,00 €

Ci siamo. Dopo aver fatto il giro del mondo, la saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni chiude il cerchio magico e giunge alla conclusione. Preparatevi a scoprire il destino di Becky e della sua congrega nello scontro finale contro Taranis e le sue armate. Preparatevi a nuove rivelazioni, nuove tragedie e colpi di scena. E soprattutto preparate i fazzoletti, perché se il primo volume della saga di Nomen Omen vi aveva strappato il cuore, questo volume ve lo disintegrerà.

ControNatura – Sangue Blu 2

16,00 €

L’attesissimo capitolo finale della saga che ha consacrato il talento di Mirka Andolfo in Italia e all’estero. Arriva il volume conclusivo di ControNatura che racconta le vicende di Leslie a distanza di alcuni anni dal primo arco narrativo. Ancora una volta, la nostra eroina si troverà davanti a qualcosa di inaspettato e dovrà affrontare nuove pericolose minacce… Il gran finale dell’opera dell’autrice napoletana, affiancata ai disegni da Ivan Bigarella.

(I Wanna Live Like) Common People

18,00 €

Vuoi poter correre alla velocità della luce? Vuoi leggere la mente altrui, arrampicarti sulle pareti… volare? Avere super poteri è possibile, al giusto prezzo dell’ultimo modello di un chip IPower. Dispositivi che permettono di trovare più facilmente lavoro, di viaggiare in un batter d’occhio, di difendere la propria casa… o di commettere crimini. Ma quando chiunque ha dei poteri, cosa ne è di chi è rimasto senza? E chi trae vantaggi e profitto da un mondo popolato da super esseri? Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso (Salvezza, Peppino Impastato, The New Adventures of Spider-Man), pluripremiato duo del graphic journalism italiano, con i colori di Francesco Segala e le chine di Fabio Franchi, esplorano il mondo dei super eroi mescolando satira sociale, politica, grottesco e avventura.

Locke e Key: Libro Uno

34,00 €

Contiene: Contiene: Locke & Key: Welcome to Lovecraft (2008) #1/6, Locke & Key: Head Games (2009) #1/6

Rendell Locke viene brutalmente ucciso senza motivo. Lo sconvolgente avvenimento porta sua moglie Nina e i suoi tre figli Tyler, Kinsey e Bode a trasferirsi nell’antica casa padronale, situata a Lovecraft, nel New England. Durante l’esplorazione della nuova dimora, i giovani trovano alcune misteriose chiavi, capaci di donare poteri sovrannaturali quando utilizzate. In breve tempo, la famiglia Locke scoprirà la potenza di questi artefatti e farà la conoscenza di coloro che bramano questo pericoloso potere.

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Sfidare la Tempesta

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Defy the Storm

Il Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh, credendo che il suo Padawan Imri Cantaros sia tra le vittime dei Nihil, si è ritirata su un pianeta pacifico dove spera di curare le sue ferite e ritrovare un senso di equilibrio. Ma il suo vecchio amico Avon Starros ha altri piani. Avon sa che Imri è vivo nella Zona di Occlusione, all’interno dello spazio Nihil, e saranno lei e Vernestra a trovarlo. Ma nel territorio dei Nihil, il pericolo è in agguato nella forma terribile dei Senza Nome!

I Tarocchi di Stranger Things

28,00 €

Benvenuti a Hawkins, dove accadono le cose più strane! Dalla serie pluripremiata e amata da milioni di spettatori, arriva il primo mazzo di tarocchi ufficiale di Stranger Things, con disegni originali ispirati all’iconografia dei tarocchi classici. Questo mazzo di 78 carte comprende gli Arcani Maggiori e Minori raffigurati tramite i personaggi, i luoghi e le tematiche più iconiche della serie, insieme a una guida alla lettura e l’interpretazione delle carte. Uno strumento per fornire conoscenza e risposte attraverso un viaggio pieno di misteri che non aspettano altro che essere esplorati.