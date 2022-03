Rat-Man: il fumetto compie 25 anni – Ecco come festeggerà

Rat-Man è stato un punto di riferimento per i lettori di fumetti di tutta Italia, accompagnandoli nei momenti felici della loro vita, e anche in quelli infelici, entrando di prepotenza non solo nella loro libreria, ma anche nel loro cuore.

Ricorreva il 2 Aprile del 1997, quando Panini Comics pubblicava il primo volume della Rat-Man Collection, con una meravigliosa copertina raffigurante il protagonista al fianco di Spider-Man. L’elevato tasso di comicità, misto a disegni singolari ed esilaranti, il personaggio creato da Leo Ortolani è entrato nell’immaginario collettivo Nazionale, diventando una vera e propria icona capace di crescere numerose generazioni di lettori.

Il personaggio nato nel 1989, inizialmente autoprodotto dallo stesso autore, divenne quindi estremamente popolare e la sua crescita sancì anche l’evoluzione e la nomea della stessa Panini Comics, che per celebrare questo percorso sabato 2 aprile, la storica casa editrice in collaborazione con BPER Banca, ha organizzato un evento a dir poco incredibile.

Nella sede BPER Banca Forum Monzani di Modena sarà infatti possibile rivivere la storia editoriale di Rat-Man, con l’intervento di Leo Ortolani stesso, che ha anche realizzato una stupenda illustrazione per l’occasione, che potete visionare in calce. Tra tanti ospiti speciali quindi, chi presenzierà all’evento potrà ripercorrere questo percorso di crescita riguardante il personaggio di Rat-Man che ancora oggi è amato da milioni di appassionati.

Vi lasciamo all’invito ufficiale scritto da Ortolani stesso sul suo profilo Instagram:

Una festa per celebrare questa saga che in qualche modo è entrata a fare parte dei vostri scaffali.

Non ci sarò solo io, ci saranno un sacco di personaggi noti, che hanno accompagnato RAT-MAN in questa avventura e che racconteranno come sono sopravvissuti. E ci sarete voi, giusto? Sennò a chi firmo quella cosa che adesso non posso dire niente, anzi ho già detto troppo?

Partecipare alla Festa è gratuito, ma vi devo chiedere di prenotarvi sul sito del Forum Monzani, a partire dal 21 marzo. Non andate a cercare ora, perché non troverete niente. Dal 21 marzo, che è primavera, non è difficile da ricordarlo, scattano le prenotazioni.

Mano a mano che ci avvicineremo, vi daremo più particolari.

Tipo che leo ortolani non ha più i capelli scuri di 25 anni fa.