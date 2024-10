Ultraman: Rising – il regista svela i dettagli sul potenziale sequel

Ultraman è una delle icone più longeve del panorama tokusatsu giapponese, un genere che ha dato vita a leggende come Kamen Rider e Super Sentai. Negli ultimi anni, grazie a una serie di nuove produzioni e a un rinnovato interesse globale per queste opere, il supereroe ha vissuto una vera e propria rinascita. Nel 2023, Netflix ha collaborato con Tsuburaya Productions per creare Ultraman: Rising, un film animato che ha reimmaginato l’origine di Ultraman per un pubblico contemporaneo. Il film ha avuto un impatto immediato, diventando un piccolo fenomeno di culto. Ora, il regista Shannon Tindle ha svelato nuovi dettagli sul possibile sequel, suscitando l’entusiasmo dei fan.

Il sequel di ultraman: rising è in lavorazione (ma c’è un ostacolo)

Durante la sua apparizione al Lightbox Expo 2024 insieme al co-regista John Aoshima, Tindle ha parlato apertamente dei suoi piani per il seguito di Ultraman: Rising. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Netflix, il progetto sta prendendo forma sotto il titolo provvisorio Ultraman: Fallen. “Anche se il sequel potrebbe non vedere mai la luce, ho un’idea su cui sto lavorando in modo indipendente”, ha dichiarato Tindle, lasciando intendere di essere molto motivato a portare avanti la storia.

Il sequel si focalizzerà su Emiko Sato, la madre di Ken, che era scomparsa da tempo e si rivela ora essere la fondatrice della Kaiju Defense League, gli antagonisti del primo film. La trama esplorerà il rapporto complicato tra Emiko e la sua famiglia, mentre Ken continuerà a sviluppare il suo ruolo di Ultraman. Naturalmente, non mancheranno nuovi kaiju e minacce provenienti dal loro mondo d’origine, incrementando il senso di pericolo.

Ultraman e la sua conquista dell’occidente

Dal suo debutto nel 1966, Ultraman è diventato un simbolo del genere tokusatsu in Giappone, conquistando generazioni di fan in tutta l’Asia. Tuttavia, l’impatto culturale del supereroe è stato limitato in Occidente, soprattutto rispetto ad altre icone come Superman. Negli ultimi anni, però, l’espansione del mercato streaming e l’interesse globale per l’intrattenimento giapponese hanno aperto nuove porte per Ultraman. Questo rinnovato successo è stato consolidato dal film Shin Ultraman del 2022, prodotto da Hideaki Anno (celebre creatore di Neon Genesis Evangelion) e diretto da Shinji Higuchi. La coppia di creativi aveva già collaborato con successo in Shin Godzilla, una rilettura moderna del celebre kaiju.

Un futuro promettente per il mito di ultraman

Oltre ai film, Ultraman ha trovato nuovi fan anche nei fumetti grazie alla collaborazione tra Marvel e Tsuburaya Productions, che ha portato alla serie Ultraman x Avengers. Netflix ha inoltre distribuito un adattamento anime, basato sul manga del 2011, che ha ulteriormente ampliato la visibilità del personaggio.

Anche se il destino di Ultraman: Rising è ancora incerto, i fan sperano che Netflix decida di dare il via libera a Ultraman: Fallen, consentendo a Tindle di approfondire il mondo dei kaiju e di espandere ulteriormente la mitologia di questo leggendario supereroe giapponese. La rinascita di Ultraman è ormai in atto, e i prossimi anni potrebbero riservare nuove sorprese per i fan di lunga data e per quelli che si stanno avvicinando per la prima volta a questa affascinante saga.

Fonte Comic Book