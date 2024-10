My Hero Academia: l’ultimo volume espanderà il finale della serie

Il celebre manga My Hero Academia ha salutato i fan quest’anno, ma sembra che il viaggio di Deku non sia ancora del tutto finito. Kohei Horikoshi, l’autore della serie, ha confezionato un epilogo emotivo che ha mantenuto i lettori incollati fino all’ultima pagina, guadagnandosi la reputazione di essere una delle opere più influenti dell’ultimo decennio. Ora, l’annuncio di un volume finale esteso ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che sperano in ulteriori dettagli sulla storia conclusiva.

Un volume finale carico di extra

L’aggiornamento arriva dal Giappone, dove sono stati rivelati i primi dettagli sul volume 42, che chiuderà definitivamente la serie. Previsto sugli scaffali per dicembre, l’ultimo volume sarà composto da 184 pagine, un numero decisamente superiore alla media dei volumi di My Hero Academia, che solitamente contano circa 120 pagine. Si stima che il volume conterrà tra le 50 e le 60 pagine aggiuntive, un’aggiunta che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Tuttavia, non tutte queste pagine saranno dedicate alla narrazione.

Nei volumi di manga, infatti, è comune trovare contenuti extra come schizzi preliminari, profili dei personaggi, sezioni di domande e risposte, note dell’autore e dei redattori. Questo volume conclusivo non sarà da meno, ma molti sperano che almeno parte di questo contenuto extra possa includere nuovo materiale narrativo, colmando le lacune lasciate dal finale.

Un finale che potrebbe espandere l’epilogo

Dopo un arco narrativo imponente come quello della Guerra Finale, My Hero Academia ha dedicato alcune settimane all’epilogo, un lusso raro nel settore, spesso costretto a chiusure rapide e brusche. Tuttavia, nonostante la conclusione soddisfacente, alcuni fan sono rimasti con il desiderio di vedere di più, in particolare riguardo al salto temporale che ha mostrato un Deku ormai adulto. Molti lettori hanno espresso il desiderio di esplorare gli anni trascorsi alla U.A. High School, un periodo cruciale nella vita di Deku che il manga ha solo accennato.

Horikoshi potrebbe quindi sfruttare questa occasione per riempire quei vuoti e offrire un ultimo sguardo agli eroi tanto amati dai fan. Anche se il finale è stato ben accolto dalla maggior parte dei lettori, qualsiasi contenuto aggiuntivo sarà certamente benvenuto, in particolare se offrirà dettagli sulla crescita dei personaggi e sui loro destini futuri.

L’annuncio del volume 42 esteso di My Hero Academia rappresenta una sorpresa per i fan che sperano di ricevere ulteriori dettagli su un epilogo che ha già commosso milioni di lettori. Se Horikoshi deciderà di espandere il racconto, sarà un modo perfetto per salutare definitivamente una serie che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dei manga e degli anime. Con l’uscita prevista a dicembre, non ci resta che attendere per scoprire se questo capitolo finale offrirà nuovi spunti sulla storia e un’ultima emozionante avventura per Deku e i suoi compagni.

Fonte Comic Book