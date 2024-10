Marco Strignano 2024-10-30T07:20:57+01:00 Autori: Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 184 Formato: 11.2X17.5 Data di pubblicazione: 12/09/2024

Boruto è la serie sequel di uno dei manga più famosi, amati e letti di sempre, Naruto. Le avventure del ninja biondo sono state scritte e disegnate dal mangaka Masashi Kishimoto e, dopo la fine della serializzazione del manga risalente al 2014, l’enorme successo globale riscosso ha portato a Boruto: Naruto Next Generations. Questo nuovo progetto ha visto Kishimoto nella veste di supervisore e l’ingresso di Mikio Ikemoto come disegnatore. All’inizio di quest’anno Boruto è tornato dopo la pausa, annunciando la seconda parte del manga intitolata Two Blue Vortex. E il primo volume è arrivato in Italia come parte delle nuove proposte della casa editrice italiana Planet Manga. Non ci sono dubbi sul fatto che tra i fan c’è la fazione legata strettamente a Naruto che non considera il sequel, e quella che invece Boruto con passione. Nonostante questo, la seconda parte del manga è largamente considerata migliore della prima per via dei diversi cambiamenti che si possono notare fin dalla prima pagina del capitolo della seconda parte di Boruto.

Boruto: Two Blue Vortex 1 – RECENSIONE

In questo mese Planet Manga ha presentato a tutti i fan di Naruto il primo volume della seconda parte del suo sequel, Boruto. Supervisionato da Masashi Kishimoto e disegnato da Ikemoto, il primo volume raccoglie quattro capitoli che danno la possibilità ai lettori di tornare al Villaggio della Foglia ma soprattutto di notare i primi cambiamenti della serie. Proprio come la seconda parte del manga di Naruto, anche quella di Boruto inizia con un salto temporale che porta tutti i personaggi della serie a cambiare fisicamente oltre che mentalmente. Nella prima pagine del primo capitolo infatti, si vede subito Sarada, la figlia di Sasuke e Sakura, nell’ufficio dell’ottavo Hokage, Shikamaru.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 24 ottobre 2024

La prima parte del capitolo si concentra nella descrizione della situazione sociale all’interno del Villaggio della Foglia. Sarada infatti discute animatamente con Shikamaru per fargli capire in qualche modo che è sbagliato dare la caccia a Boruto. Effettivamente il figlio di Naruto è un ricercato e per questo ha dovuto abbandonare il Villaggio. Tutta questa situazione è stata creata da Kawaki, il cui obiettivo è quello di eliminare Momoshiki Otsutsuki che vive all’interno di Boruto. Però per farlo deve necessariamente eliminare il figlio di Naruto. Il suo piano quindi consisteva nel mettere da parte Naruto e Hinata e successivamente ricorrere al potere di Eida che avrebbe completamente distorto la realtà e i ricordi dell’intero villaggio per mettere tutti contro Boruto e portarli dalla parte di Kawaki. Tuttavia Sarada per qualche ragione ha mantenuto tutti i ricordi invariati ed è la prima vera alleata del giovane Uzumaki. Per questa ragione si scaglia contro Shikamaru per cercare di fargli capire che il vero nemico è Kawaki.

Nella seconda parte del primo volume di Boruto subentra l’azione, che vede il ritorno di Code. Il suo obiettivo è Boruto, da tre anni scomparso dal Villaggio. Così per stanarlo, decide di attaccare Konoha con la sua Macchia degli Artigli, consapevole del fatto che teneva ancora ai suoi ex amici. Il suo piano funziona quando Boruto arriva all’improvviso, atterrando sulla sua faccia. Il protagonista torna in scena in modo iconico e dimostra fin da subito una sicurezza strabordante nei confronti di un avversario che gli ha dato filo da torcere in precedenza. Torna l’azione e anche i combattimenti, che mostrano ai fan i grandi progressi del protagonista dopo tre anni di allenamento. Boruto introduce un nuovo tipo di Rasengan, il Rasengan Uzuhiko. che sfrutta la rotazione terrestre agendo sul nemico permanentemente. Oltre al Rasengan riesce persino a utilizzare la famosa tecnica di suo nonno, Minato Namikaze. Parliamo della Tecnica del Volo del Dio del Fulmine che gli permetti di raggiungere rapidamente Code che era riuscito a scappare.

In questa fase si apre la terza parte del primo volume, che presenta il grande nemico che Boruto dovrà affrontare. Si tratta degli alberi divini che hanno adesso una loro coscienza grazie a Code. Ognuno di questi agisce con l’intenzione di assorbire un ninja specifico. L’obiettivo del giovane Uzumaki è proprio fermare il Decacoda anche se è troppo tardi. Infatti adesso si è evoluto dividendosi in quattro esseri senzienti in forma umanoide in grado di trascendere l’istinto di mangiare gli Ootsutsuki. Proprio quando Boruto si trova in pericolo riesce a fuggire in un luogo sconosciuto in compagnia di Kashin Koji dove si trova Sasuke, “inglobato” in un albero.